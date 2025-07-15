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Названы породы собак, которые живут меньше всех — цифры пугают

Французский бульдог признан самой недолговечной породой собак
2:53
Зоосфера

Забота, правильное питание и регулярные визиты к ветеринару действительно способны улучшить качество жизни питомца. Однако, как показывает практика, продолжительность жизни у разных пород собак в значительной степени определяется генетикой.

Французский бульдог
Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов
Французский бульдог

По результатам пятилетнего исследования, проведённого специалистами Королевского ветеринарного колледжа Великобритании, опубликованы данные о породах, живущих меньше всего. Всего было проанализировано более 30 тысяч собак 18 популярных пород.

Самая короткая жизнь — у французского бульдога

На первом месте антирейтинга оказался французский бульдог. Средняя продолжительность жизни представителей этой породы составляет всего 4,53 года. Даже самый долгоживущий из них, по зафиксированным данным, прожил не более 11 лет, что считается крайне скромным результатом по сравнению с другими породами.

Антирейтинг: кто живёт меньше всех

В список пород с низкой средней продолжительностью жизни вошли:

  • Французский бульдог — в среднем 4,53 года, максимум 11 лет;

  • Английский бульдог — 7,4 года, максимум 13 лет;

  • Мопс — 7,6 года, максимум 13 лет;

  • Американский бульдог — 7,8 года, максимум 12 лет.

Эти породы отличаются яркой внешностью, но имеют высокие риски хронических заболеваний — проблемы с дыханием, сердцем и суставами, что напрямую влияет на их продолжительность жизни.

Для сравнения: сколько живут другие породы

Некоторые более крупные или популярные породы демонстрируют заметно лучшие показатели:

  • Чихуахуа — в среднем 7,9 года, но могут доживать до 16 лет;

  • Сибирский хаски — 9,5 года, максимум 14 лет;

  • Бигль — 9,8 года, до 14 лет;

  • Боксёр — около 10 лет, максимум 15 лет;

  • Немецкая овчарка — 10,2 года, до 15 лет;

  • Кавалер-кинг-чарльз-спаниель — аналогично: 10,2 года, максимум — 15.

Эти данные наглядно демонстрируют, как генетическая предрасположенность и особенности телосложения могут сокращать или продлевать жизнь собаки.

Что влияет на продолжительность жизни

Исследователи подчёркивают, что самыми уязвимыми остаются брахицефальные породы — собаки с короткой мордой и плоским лицом. Именно у них чаще всего диагностируются:

  • дыхательные расстройства;

  • перегрев;

  • патологии сердца;

  • проблемы с позвоночником и суставами.

Все эти факторы в комплексе значительно сокращают срок жизни, независимо от уровня заботы со стороны хозяев.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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