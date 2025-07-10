Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем создавать домашний спортзал? Узнайте пять секретов для продуктивных тренировок
Кризис автомобильного рынка: Болгария теряет треть продаж новых авто
Новый шведский фильм с использованием ИИ сказал новое слово в кинематографе
Грибной коричневый цвет: почему он подходит всем типам внешности в 2025
Осьминог на кухне: 7 секретов приготовления, о которых вы не знали
Ипотечные запреты: как Минфин меняет правила игры для заемщиков в регионах
Когда и чем обрабатывать яблони от плодожорки для защиты урожая
Как избавиться от клопов и тараканов без химии: уксус и сода в борьбе с насекомыми
Туристы Антальи возмущены новыми правилами в популярном каньоне

Львенка из Сургута поместили на карантин после проверки Росприроднадзора

Львенка забрали у блогера — теперь его ждёт особый режим и витамины
1:46
Зоосфера

Маленький лев по кличке Харрис, которого изъяли у блогера из Сургута, сейчас проходит адаптацию в зоопарке Центра туризма и отдыха "Парус" в Нефтеюганском районе, сообщает muksun.fm. Животное отправили на карантин сроком на две недели. Всё это время за ним наблюдают ветеринары, чтобы убедиться в его здоровье и хорошем самочувствии.

Лев
Фото: flickr.com by Russ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лев

Львенок Харрис: как теперь живёт маленький хищник из Сургута

История Харриса началась с жалоб местных жителей. По их словам, лев содержался в неподходящих условиях. Этой информацией заинтересовались сотрудники Росприроднадзора и прокуратуры Югры. После проверки было принято решение изъять животное. Сотрудники ведомства вместе с правоохранителями доставили льва в ближайший лицензированный зоопарк — "Парус".

Ветеринарный контроль и первые дни в неволе

По прибытии Харрис прошёл первичный осмотр у ветеринарного врача Елены Потаповой. Несмотря на стресс от перемены обстановки, 9-месячный львёнок выглядел здоровым и даже с аппетитом поужинал говядиной. В Центре также отметили, что он любит курицу, а в ближайшее время ему составят персональное меню с добавлением витаминов.

Что ждёт Харриса дальше

Пока Росприроднадзор решает дальнейшую судьбу Харриса, сотрудники зоопарка готовят для него просторный вольер. Если решение по постоянному месту проживания животного не будет принято к моменту окончания карантина, лев останется в Центре. При этом владельцу животного разрешили навещать питомца — администрация "Паруса" препятствовать встречам не собирается.

 

Уточнения

Лев - вид хищных млекопитающих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Огородники сообщили: редис и лук исчезают рядом с укропом
Садоводство, цветоводство
Огородники сообщили: редис и лук исчезают рядом с укропом Аудио 
Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного
Шоу-бизнес
Завершён судебный спор по делу Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Аудио 
Инженеры: холодильник у плиты перегревается и быстрее выходит из строя
Недвижимость
Инженеры: холодильник у плиты перегревается и быстрее выходит из строя Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не тявкают и не воют: 5 пород для идеальной жизни в квартире
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются
Последние материалы
Кризис автомобильного рынка: Болгария теряет треть продаж новых авто
Новый шведский фильм с использованием ИИ сказал новое слово в кинематографе
Грибной коричневый цвет: почему он подходит всем типам внешности в 2025
Осьминог на кухне: 7 секретов приготовления, о которых вы не знали
Ипотечные запреты: как Минфин меняет правила игры для заемщиков в регионах
Когда и чем обрабатывать яблони от плодожорки для защиты урожая
Львенка забрали у блогера — теперь его ждёт особый режим и витамины
Как избавиться от клопов и тараканов без химии: уксус и сода в борьбе с насекомыми
Туристы Антальи возмущены новыми правилами в популярном каньоне
Исследование показало наличие микропластика в креветках, моллюсках и рыбе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.