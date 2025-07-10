Львенка из Сургута поместили на карантин после проверки Росприроднадзора

Маленький лев по кличке Харрис, которого изъяли у блогера из Сургута, сейчас проходит адаптацию в зоопарке Центра туризма и отдыха "Парус" в Нефтеюганском районе, сообщает muksun.fm. Животное отправили на карантин сроком на две недели. Всё это время за ним наблюдают ветеринары, чтобы убедиться в его здоровье и хорошем самочувствии.
История Харриса началась с жалоб местных жителей. По их словам, лев содержался в неподходящих условиях. Этой информацией заинтересовались сотрудники Росприроднадзора и прокуратуры Югры. После проверки было принято решение изъять животное. Сотрудники ведомства вместе с правоохранителями доставили льва в ближайший лицензированный зоопарк — "Парус".
Ветеринарный контроль и первые дни в неволе
По прибытии Харрис прошёл первичный осмотр у ветеринарного врача Елены Потаповой. Несмотря на стресс от перемены обстановки, 9-месячный львёнок выглядел здоровым и даже с аппетитом поужинал говядиной. В Центре также отметили, что он любит курицу, а в ближайшее время ему составят персональное меню с добавлением витаминов.
Что ждёт Харриса дальше
Пока Росприроднадзор решает дальнейшую судьбу Харриса, сотрудники зоопарка готовят для него просторный вольер. Если решение по постоянному месту проживания животного не будет принято к моменту окончания карантина, лев останется в Центре. При этом владельцу животного разрешили навещать питомца — администрация "Паруса" препятствовать встречам не собирается.
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