Львенка из Сургута поместили на карантин после проверки Росприроднадзора

Львенка забрали у блогера — теперь его ждёт особый режим и витамины

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Маленький лев по кличке Харрис, которого изъяли у блогера из Сургута, сейчас проходит адаптацию в зоопарке Центра туризма и отдыха "Парус" в Нефтеюганском районе, сообщает muksun.fm. Животное отправили на карантин сроком на две недели. Всё это время за ним наблюдают ветеринары, чтобы убедиться в его здоровье и хорошем самочувствии.

Фото: flickr.com by Russ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лев

Львенок Харрис: как теперь живёт маленький хищник из Сургута

История Харриса началась с жалоб местных жителей. По их словам, лев содержался в неподходящих условиях. Этой информацией заинтересовались сотрудники Росприроднадзора и прокуратуры Югры. После проверки было принято решение изъять животное. Сотрудники ведомства вместе с правоохранителями доставили льва в ближайший лицензированный зоопарк — "Парус".

Ветеринарный контроль и первые дни в неволе

По прибытии Харрис прошёл первичный осмотр у ветеринарного врача Елены Потаповой. Несмотря на стресс от перемены обстановки, 9-месячный львёнок выглядел здоровым и даже с аппетитом поужинал говядиной. В Центре также отметили, что он любит курицу, а в ближайшее время ему составят персональное меню с добавлением витаминов.

Что ждёт Харриса дальше

Пока Росприроднадзор решает дальнейшую судьбу Харриса, сотрудники зоопарка готовят для него просторный вольер. Если решение по постоянному месту проживания животного не будет принято к моменту окончания карантина, лев останется в Центре. При этом владельцу животного разрешили навещать питомца — администрация "Паруса" препятствовать встречам не собирается.

Уточнения

Лев - вид хищных млекопитающих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих.

