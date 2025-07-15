Маленький, да зубастый: кто крошит жертву в два раза крупнее

Ромбовидная пиранья возглавила рейтинг самых кусачих животных

3:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На арене — зубы, клешни и жвалы. В этот раз участников турнира не оценивают по габаритам или весу. Главный критерий — коэффициент силы укуса (BFQ), который показывает, насколько сильно животное кусается относительно размеров своей головы. Именно этот параметр раскрывает настоящих чемпионов. Итоги могут удивить.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) ласка

Кто участвует

Размер и тип зубов значения не имеют — допускаются все: от гигантов до крошек. Главное — чтобы был просчитан BFQ. Пока такие данные есть в основном по млекопитающим, но в списке есть и отдельные представители других классов.

Топ самых кусачих: неожиданное золото

Лидерство уверенно удерживают сумчатые хищники. На первом месте — тасманский дьявол с впечатляющим показателем 181 BFQ, следом — сумчатая куница со значением 179. Это более чем в 2,5 раза выше, чем у бурого медведя, пумы или леопарда.

На третьем месте — обыкновенная ласка. Несмотря на миниатюрные размеры, она демонстрирует BFQ в 164, что позволяет ей охотиться на добычу в несколько раз крупнее себя, включая голубей и крупных грызунов.

Абсолютная сила + высокий BFQ: всё у тигра

Среди крупных хищников единственным, кто сочетает абсолютную мощь и высокий коэффициент, стал тигр. Его BFQ — 147, и этого достаточно, чтобы переломить позвоночник оленю или даже буйволу.

В местах пересечения ареалов тигры и бурые медведи могут конкурировать напрямую. Победу зачастую решает не только сила укуса, но и удача в бою.

Кто вне конкурса: самая зубастая рыба

Отдельного упоминания заслуживает ромбовидная пиранья. Её показатель BFQ — 250+. При должных размерах рта такая сила позволяет отрывать куски весом до 30 кг. По этому параметру пиранья опережает не только акул, но и всех наземных хищников.

А кто отстал

Львы, медведи, акулы и леопарды в топ не вошли. Их показатели ближе к средним значениям. Например, у акул BFQ составляет около 100, у бурого медведя — ещё меньше. Причина кроется в анатомии и характере добычи.

У волков, например, BFQ вдвое выше, чем у медведей, так как охота на лосей требует развитой мускулатуры челюстей. Медведю такой силы не нужно: в рационе — в основном мелкая дичь и падаль.

Мозги или мышцы

Некоторые из лидеров рейтинга демонстрируют высокие показатели BFQ, но при этом — низкие когнитивные способности. Чем меньше объём мозга, тем больше места остаётся для челюстной мускулатуры. Именно поэтому сумчатые часто оказываются наверху списка.

Гребнистый крокодил: потенциальный рекордсмен

Хотя данные по BFQ для рептилий пока отсутствуют, предполагается, что гребнистый крокодил может быть одним из абсолютных чемпионов. Его укус входит в число самых мощных в мире по абсолютной силе.

Кто укусит сильнее всех

В финале турнира оказываются птицеед-подобная куница, миниатюрная ласка и хищная пиранья. И это не фантазия, а расчёт. Мир природы устроен не так, как кажется. Самые опасные не всегда самые большие — иногда это просто самые цепкие челюсти в маленькой голове.

Уточнения

Ласка или обыкновенная ласка (лат. Mustela nivalis) — хищное млекопитающее семейства куньих, вид рода ласки и хорьки (Mustela). Водится на всех континентах Северного полушария.

