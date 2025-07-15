Не просто шалят: зачем вороны издеваются над другими животными

На улицах и в парках нередко наблюдается странная сцена: ворона с азартом клюёт кошку за хвост. Животное пытается уйти, но птица следует по пятам, не упуская случая ухватить за ухо, лапу или оставить в клюве клок шерсти. Кажется, что такая дерзость не может быть безнаказанной, но вороны отлично знают, что делают.
Врановые — одна из самых умных групп птиц. Но при этом ведут себя, как озорные дети: хулиганят, дерутся, мешают другим. Часто подлет за спину животному и щипок за хвост совершается без всякой причины. Просто ради забавы. Получить реакцию, сбить с толку, рассмешить сородичей. После такого нападения ворона скачет рядом, как ни в чём не бывало.
Если у жертвы есть что-то вкусное или блестящее, действия ворон приобретают вполне практический смысл. Клёв по хвосту — это отвлекающий манёвр. Пока животное возмущается, ворона быстро хватает интересующий предмет. Такая стратегия используется регулярно: пока один отвлекает, другой ворует.
Иногда поведение не связано ни с едой, ни с весельем. Всё гораздо серьёзнее. Если поблизости есть гнездо, а потенциальный хищник приближается — вороны предпринимают активную оборону. Их мало, противник крупнее, но разозлить и выгнать вполне по силам. Надоедливыми нападениями, назойливым присутствием и дерганием за хвост нарушителя вынуждают покинуть территорию.
Если намёки не поняты, в дело вступает стая. Несколько ворон объединяются и атакуют агрессора, независимо от его размеров. Летят, орут, клюют в макушку, царапают лапами. Тактика называется моббинг - массовое изгнание опасного объекта. Враги могут быть самыми разными: совы, ястребы, коты, собаки, люди.
Подобная коллективная атака — способ показать: рядом с гнездом лучше не появляться. Причём страх потерять птенца или сородича настолько велик, что нападения совершаются даже на человека, если он, по мнению птиц, перешёл черту.
Такое поведение — не просто хулиганство. Это сложная смесь социальных стратегий, территориальной обороны, коммуникации и развлечения. Ум и наблюдательность делают ворон одними из самых интересных представителей животного мира. Они хулиганят — но с пользой для себя.
Воро́на — общее название для нескольких видов птиц из рода во́ронов (лат. Corvus), а также фамилия и топоним.
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