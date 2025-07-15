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Не просто шалят: зачем вороны издеваются над другими животными

Вороны нападают на животных и людей для охраны гнезда
2:48
Зоосфера

На улицах и в парках нередко наблюдается странная сцена: ворона с азартом клюёт кошку за хвост. Животное пытается уйти, но птица следует по пятам, не упуская случая ухватить за ухо, лапу или оставить в клюве клок шерсти. Кажется, что такая дерзость не может быть безнаказанной, но вороны отлично знают, что делают.

ворона
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
ворона

Поведение — как у шкодливого ребёнка

Врановые — одна из самых умных групп птиц. Но при этом ведут себя, как озорные дети: хулиганят, дерутся, мешают другим. Часто подлет за спину животному и щипок за хвост совершается без всякой причины. Просто ради забавы. Получить реакцию, сбить с толку, рассмешить сородичей. После такого нападения ворона скачет рядом, как ни в чём не бывало.

Иногда — всё дело в наживе

Если у жертвы есть что-то вкусное или блестящее, действия ворон приобретают вполне практический смысл. Клёв по хвосту — это отвлекающий манёвр. Пока животное возмущается, ворона быстро хватает интересующий предмет. Такая стратегия используется регулярно: пока один отвлекает, другой ворует.

Троллинг с целью защиты

Иногда поведение не связано ни с едой, ни с весельем. Всё гораздо серьёзнее. Если поблизости есть гнездо, а потенциальный хищник приближается — вороны предпринимают активную оборону. Их мало, противник крупнее, но разозлить и выгнать вполне по силам. Надоедливыми нападениями, назойливым присутствием и дерганием за хвост нарушителя вынуждают покинуть территорию.

Моббинг: когда на врага идёт вся стая

Если намёки не поняты, в дело вступает стая. Несколько ворон объединяются и атакуют агрессора, независимо от его размеров. Летят, орут, клюют в макушку, царапают лапами. Тактика называется моббинг - массовое изгнание опасного объекта. Враги могут быть самыми разными: совы, ястребы, коты, собаки, люди.

Подобная коллективная атака — способ показать: рядом с гнездом лучше не появляться. Причём страх потерять птенца или сородича настолько велик, что нападения совершаются даже на человека, если он, по мнению птиц, перешёл черту.

Биология или чистый троллинг?

Такое поведение — не просто хулиганство. Это сложная смесь социальных стратегий, территориальной обороны, коммуникации и развлечения. Ум и наблюдательность делают ворон одними из самых интересных представителей животного мира. Они хулиганят — но с пользой для себя.

Уточнения

Воро́на — общее название для нескольких видов птиц из рода во́ронов (лат. Corvus), а также фамилия и топоним.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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