Эволюция в шоке: существо выжило там, где кислород почти сдался — на высоте выше 4000 метров

Лягушки на высоте 4 км: в Танзании нашли амфибий в экстремальных условиях

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На высоте более 4000 метров над уровнем моря, где редеет воздух и температура стремится к нулю, исследователи сделали неожиданное открытие — на склонах Килиманджаро были найдены живые лягушки. Это открытие стало настоящим прорывом для науки: ранее считалось, что амфибии в Африке не способны выживать выше 3000 метров.

Фото: Designed by Freepik by kuritafsheen77, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лягушка

Кто стоял за экспедицией

Экспедиция проходила в июне 2024 года при поддержке туроператора Altezza Travel, который профинансировал все расходы — от логистики до лабораторных исследований. Участники исследования передали информацию в Танзанийский институт дикой природы (TAWIRI). Институт оперативно направил специалистов на гору для детального изучения.

Лягушки, которых не должно было быть

С 20 по 25 февраля 2025 года учёные собрали образцы ДНК и выяснили, что найденные амфибии принадлежат к виду Amietia wittei — африканским речным лягушкам, ранее известным по более низким экосистемам. Эти результаты указывают на адаптационные способности вида, которые ранее недооценивались.

Грозит ли опасность новой популяции

Но исследователи предупреждают: выживание лягушек находится под угрозой. Изменение климата, загрязнение воды и появление новых хищников — всё это может уничтожить уникальную популяцию.

"Нам срочно нужно заняться охраной высокогорных экосистем Килиманджаро. Эти лягушки — не просто редкость, они индикаторы состояния всей горной среды", — отмечают ученые.

Экологическая миссия

Компания Altezza Travel, давно зарекомендовавшая себя как проводник в области устойчивого туризма, сыграла ключевую роль в проекте. Она взяла на себя полное финансирование полевой работы и лабораторных тестов, подтвердив свою приверженность сохранению природного наследия. Помимо логистической поддержки, компания координировала взаимодействие с местными службами и международными экспертами.

Уточнения

Килиманджа́ро — высочайший стратовулкан Африки, находящийся на северо-востоке Танзании, высочайшая точка континента.

