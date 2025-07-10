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Зачем кошка вдруг начала ласкаться? Что скрывает внезапная нежность кошки

Ветеринар Цыпленков: внезапная ласка кошки может говорить о бешенстве
2:35
Зоосфера

Резкая перемена в поведении кошки и её неожиданная ласковость могут быть как нормальной физиологической реакцией, так и признаком серьёзного заболевания. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

Шотландская прямоухая кошка
Фото: Марк Ульянов
Шотландская прямоухая кошка

По словам специалиста, в первую очередь стоит обратить внимание на гормональный фон животного. Если кошка не стерилизована, то её поведение может меняться в зависимости от фазы течки и гормонального состояния.

Он отметил, что в таких случаях у животного может развиться так называемый гормональный атавизм. Кошка будто бы "думает", что беременна, и после воображаемых родов в её организме вырабатывается окситоцин — "гормон любви".

"Она становится нежной, мягкой, ласковой. И полторы-две недели, может больше, в зависимости от уровня гормонов и состояния кошки, она может быть белой, доброй и пушистой", — пояснил Цыпленков.

Если же кошка стерилизована, ситуация может быть менее предсказуемой. Однако и у стерилизованных кошек может наблюдаться ласковое поведение в случае банального голода.

"Если голодные, они либо начинают касаться, либо ластиться, становятся ласковыми. Выпрашивают еду, грубо говоря. Но это короткое время, пока не поела", — добавил специалист.

Тем не менее, есть и куда более тревожный сценарий. В редких случаях чрезмерная ласковость может быть симптомом бешенства — особенно если кошка жила на улице или контактировала с другими животными.

"Они становятся неадекватными: либо сильно ласковыми, либо сильно агрессивными", — предупредил Цыпленков.

Он подчеркнул, что если животное ранее находилось на улице и спустя 2 недели или 1,5 месяца после контакта с другими животными резко изменило поведение, это может быть признаком заражения.

"Если она во дворе бегает, гуляет по дворам, по огородам... её кто-то укусил. Раз укусил — может бешенством заразиться. И через две недели, месяца-полтора вдруг она становится неадекватного поведения, жутко ласковой стала. Это подозрение на бешенство. Тогда её в клетку — и к врачу", — сказал ветеринар.

Он напомнил, что вирус бешенства может передаваться уже за 14 дней до появления явных симптомов. Поэтому даже если кошка просто полизала открытую рану человека — это уже опасно.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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