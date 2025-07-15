Пушистые зомби среди нас: синицы нападают на воробьёв — и у них есть причина

Синицы и воробьи кажутся соседями, но зимой становятся заклятыми врагами — вся правда об их борьбе

3:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Синицы — тихие, аккуратные, организованные. Воробьи — шумные, навязчивые и суетливые. Встретились у кормушки? Жди беды.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) синица

Тихие против громких

С виду эти птицы одинаково милые, особенно зимой, когда дружно собираются возле кормушек. Но если присмотреться — между ними натянутые отношения.

Синицы — не те, кто любит толпу. У них своя система: подлететь к кормушке по очереди, схватить семечку — и быстро на ближайшую ветку. Уступить место следующей. Всё чётко и спокойно.

А воробьи? Они налетают всей стаей, чирикают, толкаются, шныряют между кормушками. Шумно, весело и… ужасно раздражающе для синиц.

Не соседи, а соперники

Если галки и грачи летают одной командой хоть летом, хоть зимой, то синицы к воробьям присоединяются исключительно по нужде. Когда кормушки на всех не хватает, выбора у них нет. Но симпатии — тоже нет.

Сами воробьи не особо замечают, что кого-то раздражают. А вот синицы — замечают и страдают.

За что их прозвали "зомби"

Когда зима становится особенно суровой, синицы переходят границы. В прямом смысле.

В ситуации полного голода, когда в лесу пусто, а прохожие забывают подсыпать семечки, синица может напасть на воробья. Не ради злобы, а ради выживания. Им нужен жир. И мозг воробья — один из немногих доступных источников.

Да, звучит жутко. Именно за любовь к мозгам синиц и прозвали "зомби". Но это не личная вендетта: синицы нападают не только на воробьёв, а на любую мелкую живность, что окажется рядом.

Всё дело в пространстве

Синицы держат дистанцию. Даже в своей небольшой стайке — не больше семи особей — они стараются не прикасаться друг к другу. У каждой — свой радиус комфорта. Наруши его — и получишь клювом.

Это не каприз. Это инстинкт: так меньше риска подцепить болезнь от соседа.

А воробьи — как дети на перемене. Вечно толкаются, громко переговариваются, трутся друг об друга. Для синицы это катастрофа. Они молчат, слушают, прислушиваются к тревожным сигналам. В шуме воробьёв легко не заметить приближение хищника. А это уже — вопрос выживания.

И всё же — польза от воробьёв есть

Синицы умеют использовать шумных соседей в своих целях. Если воробьи где-то чирикают — значит, нашли еду. Синицы это подмечают и следуют за ними. Иногда — просто из-за голода. Иногда — из любопытства.

Так что отношения у них сложные: конкуренция, раздражение, антипатия… и немного выгоды.

Уточнения

Синицы или настоящие синицы (лат. Parus), — род птиц семейства синицевых. Типичный представитель рода — большая синица (Parus major) — широко распространена на территории России.

