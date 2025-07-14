Находка, которая пугала людей веками, — вот что такое крысиный король

Редкое явление: в Эстонии нашли живого крысиного короля из 13 крыс

4:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Извивающийся клубок крыс, сросшихся хвостами, — звучит как сюжет фильма ужасов. Но так называемые крысиные короли существуют. И выглядят жутко.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) крысиный король

Что такое крысиный король

Представьте себе: несколько крыс (а иногда и мышей) оказываются так крепко сцеплены хвостами, что распутаться уже не могут. Хвосты спутаны, слиплись или срослись — и получается нечто вроде "живого узла". Такие образования крайне редки, но они существуют.

Наиболее часто в таком положении оказывались черные крысы — те самые, что когда-то распространили чуму по Европе. Животные, ставшие частью "короля", обычно истощены, грязны, обезвожены и пребывают в глубоком стрессе. Иногда единственный способ выбраться из такой ловушки — отгрызть собственный хвост.

Первые упоминания: от страха до суеверий

О крысах, спутанных хвостами, упоминали ещё в XVI веке. Самое раннее изображение крысиного короля — 1564 год, в медицинском трактате Иоганна Якоба Веккера. А уже в XVII веке находку в Страсбурге начали считать дурным предзнаменованием.

В народе верили: крысиный король предвещает беду — голод, болезнь, войну. Слово Rattenkönig в немецком языке даже стало метафорой для паразита, живущего за чужой счёт.

Почему крысиных королей стало меньше

Со временем черных крыс вытеснили более крупные и чистоплотные серые пасюки. Их хвосты короче и не такие гибкие, что, вероятно, снизило вероятность спутывания. Но это не значит, что феномен исчез. Его просто стали замечать реже.

Современные находки: от Эстонии до России

Несмотря на редкость, крысиных королей находили и в XX, и даже в XXI веке:

Бухгайм, Германия, 1828 год - мельник обнаружил в амбаре 32 крысы, намертво сросшиеся хвостами. Их мумифицировали, и сегодня они хранятся в музее Мауритианум.

Делльфельд, Германия, 1895 год - найдено 10 крыс.

Сару, Эстония, 2005 год - фермер Рейн Кивиряхк обнаружил 13 крыс в сарае, 9 из которых ещё были живы. Об этом случае подробно рассказал зоолог Андрей Милютин.

Как крысы слипаются в "короля"

На этот счёт у учёных есть несколько версий.

Грязь и холод

Самая логичная теория — крысы живут в тесноте и антисанитарии. Их хвосты слипаются из-за грязи, мочи, кала, крови и кожных выделений. На морозе всё это застывает, и грызуны оказываются прочно склеенными. Анализ музейных образцов подтвердил наличие органических клеевых веществ на хвостах.

Эксперимент

Учёные провели опыт: серым крысам в лаборатории склеили хвосты. Через некоторое время они сами завязались в узел — и не смогли распутаться даже после удаления клея. Это доказывает: феномен возможен и в дикой природе.

Переплетение во сне

Есть предположение, что крысята могут запутаться хвостами в гнезде во время игр или сна, а потом не успеть распутаться до того, как хвосты затвердеют.

Фантастическая гипотеза

Некоторые утверждают, что крысы специально сплетаются, чтобы образовать "живой инкубатор" для детёнышей. Но эта идея звучит чересчур фантастично — ни одно наблюдение не подтвердило такой поведения.

А может, всё это — мистификация

Скептики считают, что крысиные короли — дело рук человека. Мол, кто-то связывал крыс, чтобы потом выдавать их за диковинку. Но как объяснить находки, датируемые XVI веком? Или мумифицированные экспонаты, пережившие сотни лет? Вопрос остаётся открытым.

Уточнения

Крыси́ный коро́ль — редкий феномен, когда несколько крыс или мышей, живущих в одной норе, запутываются, срастаются или слипаются хвостами и не могут разделиться.

