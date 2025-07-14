Вы не поверите, что может сделать это милое существо с вашей дверной ручкой

Еноты умеют пользоваться лапами как руками и отличают текстуры

3:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Енот — это не просто милый пушистик с маской на морде. Он — мастер адаптации, прирождённый взломщик и ночной философ. А ещё - удивительно сообразительное создание.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Енот

Вкусно и полезно — главное, чтобы нашлось

Рацион енота — это настоящий кулинарный микс. Он ест всё, что попадётся под лапу: орехи, ягоды, фрукты, жёлуди, кузнечиков, лягушек, мышей, рыбу и даже яйца птиц.

Но на этом гастрономия не заканчивается. Еноты с энтузиазмом обыскивают мусорки и компостные кучи, а иногда и кормушки для птиц. Где пища — там и енот!

Умываться или не умываться

Почему енота зовут "полоскуном"? Кажется, за его любовью к чистоте стоит не гигиена. Биологи уверены: дело в сверхчувствительных лапах.

Вода усиливает тактильные ощущения, и енот "видит" окружающий мир через пальцы — будто у него в лапах ещё одни глаза. Это помогает находить еду даже в полной темноте.

Проворные лапки на все случаи жизни

Лапы енота напоминают человеческие руки. Пять подвижных пальцев — и перед ним нет секретов: кнопки, крышки, защёлки, банки и даже дверные ручки поддаются его ловкости.

С таким арсеналом неудивительно, что енота считают отличным взломщиком.

Умнее, чем вы думали

В эксперименте 2017 года енотам предложили интересную задачку: достать зефир со дна сосуда с водой, бросая внутрь камешки, чтобы поднять уровень жидкости.

Два енота быстро сообразили, что к чему, и справились. Третий же решил не играть по правилам — просто опрокинул сосуд. Вывод очевиден: еноты умеют логически мыслить и действовать нестандартно.

Маска — это не просто стиль

Знаменитая тёмная "маска" на мордочке — это не просто украшение. Она снижает блики от света, улучшая зрение, особенно ночью.

Кроме того, такой камуфляж помогает слиться с тенью и стать невидимым для врагов и добычи.

Личное пространство — свято

Еноты — одиночки. Днём они отлеживаются в укрытии, а по ночам отправляются на охоту в одиночку.

Самки могут образовывать небольшие группы, но только до появления потомства. Мать в одиночку растит малышей, а отец исчезает сразу после рождения.

От одного — до четырёх

Обычно у енотов появляется потомство раз в год. В одном выводке — от трёх до четырёх детёнышей.

Мама защищает малышей отчаянно. Встретиться с ней в гневе — плохая идея.

От Кубани до Торонто

Родина енотов — США, за исключением пустынь и скалистых гор. Также они обитают в Канаде и Центральной Америке.

Но не только. Еноты "прописались" и в других странах. В России их можно встретить на юге — на Кубани и в предгорьях Кавказа.

Житель большого города

Еноты прекрасно уживаются с людьми. Они обживают чердаки, роются в контейнерах, открывают замки и проникают в дома.

В Торонто их стало так много, что город прозвали "мировой столицей енотов". Причём городские еноты оказались умнее своих сельских сородичей — им приходится ежедневно решать головоломки, которые создаёт человек.

Маленькие гении среди нас

Сообразительность енотов заставляет пересмотреть отношение к ним. Это не просто милые воришки, а настоящие интеллектуалы животного мира.

Уточнения

Ено́ты (лат. Procyon) — род хищных млекопитающих семейства енотовых.

