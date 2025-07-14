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Какой корм разрушает здоровье кошки — в списке знакомые бренды

Сухой корм с пониженным белком и пестицидами опасен для кошек
Зоосфера

Большинство владельцев кошек хотя бы раз задумывались, чем на самом деле кормят своего питомца. Иногда кажется, что кошка счастлива и от дешёвого корма — ведь она ест с аппетитом. Но за этой картинкой нередко скрывается хронический стресс организма и накапливающийся вред. Некоторые промышленные корма несут угрозу здоровью кошки даже при регулярном применении.

Сухой корм
Фото: flickr. com by Anne Hornyak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сухой корм

Промышленный корм или натуральное мясо: что выбрать

Споры между сторонниками "сушки" и "натуралки" не утихают уже десятки лет. Однозначного ответа нет — всё зависит от конкретного животного и его реакции на рацион.

  • Если кошка с рождения получает промкорм и прекрасно себя чувствует — можно просто подобрать сбалансированную марку.

  • Если же на фоне дорогого корма появляются проблемы — зуд, облысение, вялость, апатия — отказ от корма в пользу натурального мяса и витаминов может дать удивительный эффект.

Организм кошки реагирует на состав питания моментально. То, что кажется качественным и безопасным, на деле может вызывать аллергию или перегружать внутренние органы.

Почему кошачий корм опасен даже на запах

Вкус и аромат корма для животных создаются искусственно. В него добавляют так называемые аттрактанты — вещества, которые имитируют запах падали. Речь идёт о соединениях вроде путресцина и кадаверина — продуктов разложения белков. Именно они заставляют животных воспринимать корм как "натуральный".

Кошка в дикой природе ориентируется на запах и выбирает пищу с признаками разложения. Это инстинкт. В промышленных кормах такая реакция запускается с помощью химии. Эти добавки не опасны в микродозах, но само присутствие подобных компонентов ставит под сомнение пользу такого питания.

Как отличить хороший корм от плохого

Качество корма напрямую зависит от его состава. Один из главных показателей — содержание мясного белка. Для кошки это основа рациона. Белок должен быть не менее 30%, а лучше — выше.

В плохих и дешёвых кормах:

  • Содержание белка может быть ниже 10%

  • Мясо заменяется на субпродукты или вообще на соевые и зерновые добавки

  • Используются дешёвые наполнители: жмых, кукуруза, красители, ароматизаторы

  • Часто завышено количество таурина, который вызывает перевозбуждение

  • Калорийность высокая, а питательность — минимальная

Итог — кошка ест больше, толстеет, становится вялой и уязвимой к болезням.

Опасность субпродуктов и рыбы в корме

Субпродукты содержат много соединительной ткани, но мало белка. Кошке трудно переваривать такую пищу, а пользы от неё - минимум.

Рыба в рационе тоже не всегда полезна:

  • Провоцирует аллергию

  • Вызывает выпадение шерсти

  • Повышает риск мочекаменной болезни

Постоянное кормление рыбными смесями чревато визитами к ветеринару и дорогостоящим лечением.

Самые плохие марки кошачьего корма

Существуют бренды, от которых лучше сразу отказаться. Причина — низкое качество ингредиентов, неподходящий баланс питательных веществ и небезопасные добавки.

"Каждый день"

  • Подозрительно низкая цена

  • В составе — сомнительные компоненты, по результатам проверок находились пестициды и антибиотики

"Бэст Диннер"

  • Заметное превышение антиоксидантов

  • Недостаток калия, который приводит к слабости и сонливости у животных

"1st Choice"

  • Недостаток белка

  • Малое содержание мяса, возможная подмена субпродуктами или растительными белками

Уточнения

Кошачий корм — корм, предназначенный для потребления домашними кошками. К такому корму предъявляются определённые требования как относительно его питательной ценности, так и ингредиентов, входящих в его состав.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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