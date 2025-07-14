Какой корм разрушает здоровье кошки — в списке знакомые бренды

Большинство владельцев кошек хотя бы раз задумывались, чем на самом деле кормят своего питомца. Иногда кажется, что кошка счастлива и от дешёвого корма — ведь она ест с аппетитом. Но за этой картинкой нередко скрывается хронический стресс организма и накапливающийся вред. Некоторые промышленные корма несут угрозу здоровью кошки даже при регулярном применении.
Споры между сторонниками "сушки" и "натуралки" не утихают уже десятки лет. Однозначного ответа нет — всё зависит от конкретного животного и его реакции на рацион.
Если кошка с рождения получает промкорм и прекрасно себя чувствует — можно просто подобрать сбалансированную марку.
Если же на фоне дорогого корма появляются проблемы — зуд, облысение, вялость, апатия — отказ от корма в пользу натурального мяса и витаминов может дать удивительный эффект.
Организм кошки реагирует на состав питания моментально. То, что кажется качественным и безопасным, на деле может вызывать аллергию или перегружать внутренние органы.
Вкус и аромат корма для животных создаются искусственно. В него добавляют так называемые аттрактанты — вещества, которые имитируют запах падали. Речь идёт о соединениях вроде путресцина и кадаверина — продуктов разложения белков. Именно они заставляют животных воспринимать корм как "натуральный".
Кошка в дикой природе ориентируется на запах и выбирает пищу с признаками разложения. Это инстинкт. В промышленных кормах такая реакция запускается с помощью химии. Эти добавки не опасны в микродозах, но само присутствие подобных компонентов ставит под сомнение пользу такого питания.
Качество корма напрямую зависит от его состава. Один из главных показателей — содержание мясного белка. Для кошки это основа рациона. Белок должен быть не менее 30%, а лучше — выше.
В плохих и дешёвых кормах:
Содержание белка может быть ниже 10%
Мясо заменяется на субпродукты или вообще на соевые и зерновые добавки
Используются дешёвые наполнители: жмых, кукуруза, красители, ароматизаторы
Часто завышено количество таурина, который вызывает перевозбуждение
Калорийность высокая, а питательность — минимальная
Итог — кошка ест больше, толстеет, становится вялой и уязвимой к болезням.
Субпродукты содержат много соединительной ткани, но мало белка. Кошке трудно переваривать такую пищу, а пользы от неё - минимум.
Рыба в рационе тоже не всегда полезна:
Провоцирует аллергию
Вызывает выпадение шерсти
Повышает риск мочекаменной болезни
Постоянное кормление рыбными смесями чревато визитами к ветеринару и дорогостоящим лечением.
Существуют бренды, от которых лучше сразу отказаться. Причина — низкое качество ингредиентов, неподходящий баланс питательных веществ и небезопасные добавки.
Подозрительно низкая цена
В составе — сомнительные компоненты, по результатам проверок находились пестициды и антибиотики
Заметное превышение антиоксидантов
Недостаток калия, который приводит к слабости и сонливости у животных
Недостаток белка
Малое содержание мяса, возможная подмена субпродуктами или растительными белками
Кошачий корм — корм, предназначенный для потребления домашними кошками. К такому корму предъявляются определённые требования как относительно его питательной ценности, так и ингредиентов, входящих в его состав.
Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.