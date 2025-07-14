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Миска, полная заботы? Этого лакомства у кошки не должно быть никогда

Жирная пища со стола опасна для кошек и собак
2:59
Зоосфера

Лапы на коленях, заглядывание в тарелку, жалобный взгляд — трудно устоять, когда кошка выпрашивает лакомый кусочек. Кажется, что ничего страшного в том, чтобы дать ей ложечку сметаны или ломтик колбасы, нет. Но на деле такая "доброта" может стоить питомцу здоровья.

Довольный кот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Довольный кот

Почему кошкам нельзя человеческую еду

Пищеварительная система кошек устроена иначе. Это строгие хищники, которым не нужно кулинарное разнообразие. Их организм просто не справляется с продуктами с нашего стола. То, что кажется вкусным и безопасным для человека, может нанести животному серьёзный вред.

Особенно опасны жирные и сладкие продукты. Даже небольшое количество может перегрузить печень, вызвать воспаление поджелудочной железы или спровоцировать пищевую аллергию.

Продукты, которые под строгим запретом

Вот список самых распространённых "вкусняшек", которые категорически не подходят кошкам:

  • Сметана, сливочное масло, колбасы. Жирная пища нарушает работу пищеварения и вызывает нагрузку на внутренние органы.

  • Шоколад, печенье, виноград. Эти продукты токсичны, даже в микродозах могут привести к тяжёлой интоксикации.

  • Лук и чеснок. Обычные для человека приправы, но для кошек — яд.

  • Кости. Особенно варёные и острые. Они легко травмируют пищевод или кишечник.

А как же собаки

Жирная пища со стола — не менее опасна и для собак. Панкреатит, расстройства пищеварения, аллергии — типичные последствия угощений из хозяйской тарелки.

Кости, особенно трубчатые, могут расколоться на острые фрагменты и привести к внутренним повреждениям.

Почему лакомства могут обернуться проблемами

Желание побаловать любимца часто заканчивается визитом к ветеринару. Нарушения пищеварения, аллергические реакции, пищевая непереносимость — всё это результат "вкусных подачек".

К тому же вред от неправильного питания накапливается незаметно. Хронические болезни печени, почек, поджелудочной железы развиваются медленно, но стабильно. Когда появляются первые симптомы — лечить уже сложнее.

Как по-настоящему заботиться о здоровье питомца

Настоящая любовь к кошке проявляется не в кусочке колбасы, а в правильном рационе. Лучше выбирать готовые корма, созданные с учётом всех потребностей организма животного.

Такая еда сбалансирована по белкам, жирам, витаминам и минералам. Она не вызывает перегрузки и не провоцирует болезни.

Рацион — это основа долголетия и активной жизни домашнего любимца. Лишний кусочек со стола может показаться проявлением заботы, но на деле он может стоить слишком дорого.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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