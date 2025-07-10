День леопарда отметят на Роза Хутор

3:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Курорт "Роза Хутор" поддерживает программу по восстановлению популяции редких хищников на Кавказе.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор День леопарда на курорте Роза Хутор

Праздничные мероприятия пройдут на "Роза Хутор" 15 июля. В этот день в 2016 году в дикую природу впервые были выпущены животные, рожденные в Центре восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка.

Переднеазиатский леопард был широко распространен по всей территории горного Причерноморья. Однако к середине ХХ века этих хищников полностью истребили браконьеры. Много лет специалисты хотели исправить ситуацию. Но к реализации первого в мире проекта по восстановлению популяции леопардов удалось приступить лишь в период подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи. Старт программы был дан в 2007 году, ее исполнение поручено Министерству природных ресурсов России. Экологическую инициативу тогда поддержали компания "Интеррос" и горный курорт "Роза Хутор". На территории Сочинского национального парка, на западном склоне Кепшинского хребта для зверей построили специальный Центр восстановления леопарда на Кавказе. Его первыми обитателями стали самцы из Туркмении и две самки из Ирана. Основными задачами центра являются размножение леопардов в условиях вольерного содержания, подготовка молодых особей к самостоятельной жизни в естественной среде и их выпуск в дикую природу. С 2013 года здесь родилось 30 котят, а с 15 июля 2016 года в дикую природу было выпущено 15 особей. День леопарда, символизирующий защиту редкого животного, был инициирован Министерством природных ресурсов и экологии РФ совместно с Росзаповедцентром в 2022 году.

Праздничные мероприятия на курорте "Роза Хутор" стартуют 15 июля в 15:00. На Романовом мосту состоится выставка картин, посвященных переднеазиатским леопардам. В программе праздника — шоу мыльных пузырей, веселые конкурсы и розыгрыши от ведущего, бесплатные мастер-классы для гостей. Всех желающих ждет "Квест лео", пройдя задания участники получат в подарок медаль леопарда. Специальную экспедицию для юных гостей курорта проведут гиды "Детской горной академии", а превратиться в настоящего детеныша кавказского барса малыши смогут с помощью аквагрима. В телеграм-канале "Роза Хутор" будет организован конкурс фотографий. Завершится День леопарда на курорте в 19:00.

Поддерживая важную экологическую инициативу по возрождению популяции редких хищников, "Роза Хутор" также стал партнером масштабного фестиваля, организованного Сочинским национальным парком. Это мероприятие состоится также 15 июля в парке Дендрарий. С 15:00-21:00 в рамках фестиваля запланирована обширная познавательная и развлекательная программа — выступления творческих коллективов, розыгрыши и викторины, творческие мастерские и познавательный кинолекторий. Для гостей в леопардовой одежде вход на фестиваль — свободный.