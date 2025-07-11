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Монстр коралловых рифов: живая ловушка, из которой никто не выбирается

Гигантская мурена признана крупнейшим видом мурен в Индо-Тихоокеанском регионе
4:22
Зоосфера

Гигантская мурена — самая крупная представительница своего рода, обитающая в коралловых рифах Индо-Тихоокеанского региона. Этот мощный ночной хищник способен проглатывать добычу целиком благодаря уникальному строению челюстей.

Гигантская мурена
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантская мурена

Внешний вид и особенности строения

Мурена вырастает до 3 метров в длину и набирает вес более 30 килограммов. Её массивное, мускулистое тело сужается к хвосту, а кожа, покрытая слизью, помогает бесшумно проскальзывать в коралловых расщелинах.

Гигантскую мурену легко узнать по пятнистому окрасу, напоминающему леопардовый, и широкой голове с большими глазами и торчащими ноздрями. Как у всех мурен, у неё отсутствуют грудные и брюшные плавники, из-за чего она выглядит змееподобной. Постоянно приоткрытая пасть позволяет пропускать воду через жабры, расположенные сразу за головой.

"Гигантская мурена — самый крупный вид мурен по массе", — отметил морской биолог Дэниел Грэм.

Ареал обитания

Этот вид распространён от Красного моря и восточного побережья Африки до Индонезии, Папуа — Новой Гвинеи, северной Австралии и западной части Тихого океана. Мурены предпочитают коралловые рифы, лагуны и внешние склоны рифов на глубине от 1 до 50 метров, прячась в узких расщелинах днём и выходя на охоту ночью.

Молодые особи чаще скрываются глубже среди коралловых обломков, тогда как взрослые занимают выступающие участки рифа, где сильнее течение и больше пищи.

Рацион и способ охоты

Гигантская мурена питается рыбой, осьминогами, крабами и лобстерами. Плохое зрение компенсируется острым обонянием, позволяющим выслеживать добычу даже в полной темноте.

"Глоточные челюсти мурены выдвигаются вперёд, захватывая добычу и проталкивая её в пищевод", — пояснил генеральный директор Kongsberg Ferrotech Кристофер Карлсен.

Такие "вторичные челюсти", расположенные в горле, — уникальная особенность костных рыб, позволяющая проглатывать добычу целиком без помощи конечностей.

Опасна ли гигантская мурена для человека

Хотя мурены не проявляют агрессии без причины, их укусы могут быть крайне опасны. Попытки погладить или покормить рыбу часто заканчиваются серьёзными рваными ранами из-за острых загнутых зубов.

Кроме того, в их организме могут накапливаться токсины, вырабатываемые динофлагеллятами, что делает мясо мурен опасным для употребления в пищу и объясняет, почему их редко ловят ради еды.

Образ жизни и поведение

Гигантские мурены — одиночные ночные охотники. Днём они скрываются в рифах, а ночью выходят искать добычу. Интересен их совместный метод охоты с морскими окунями: рыбы координируют действия, чтобы загнать добычу в ловушку. Мурена обследует расщелины, а окунь блокирует возможные пути отступления.

"Это редкий пример межвидового сотрудничества среди морских хищников", — отметил морской биолог Дэниел Грэм.

Также мурены отличаются территориальностью, хотя терпят креветок-чистильщиков, которые удаляют с их кожи паразитов.

Угроза вымирания

Сегодня гигантская мурена не находится под угрозой исчезновения и внесена в Красную книгу МСОП как вид, вызывающий наименьшие опасения. Однако разрушение коралловых рифов из-за изменения климата, загрязнения и чрезмерного вылова рыбы угрожает её среде обитания.

Хотя мурен редко вылавливают целенаправленно, они могут становиться приловом при промысле других видов или продаваться в аквариумных магазинах.

Гигантская мурена — пример того, как природа создаёт уникальных и совершенных охотников. Несмотря на пугающий вид, этот вид играет важную роль в поддержании баланса коралловых экосистем. Сохранение рифов необходимо для будущего этих ночных хищников, чей змееподобный силуэт стал символом тёплых морей Индо-Тихоокеанского региона.

Уточнения

Риф — подводное или надводное возвышение морского дна на мелководье. Образуется при разрушении скалистого дна и берегов либо в результате разрастания колоний коралловых полипов, некоторых водорослей и других рифостроящих организмов.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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