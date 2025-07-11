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40 000 лет в одиночестве: в Скалистых горах нашли существо, которое пережило ледниковый апокалипсис

Учёные нашли в Скалистых горах бабочку, пережившую последний ледниковый период
3:46
Зоосфера

В национальном парке Уотертон-Лейкс на юго-западе канадской провинции Альберта ученые нашли новый вид бабочек. Эти маленькие коричневые бабочки долгое время считались обычными голубянками, однако генетический анализ показал: перед исследователями совершенно иной вид, который существовал в изоляции около 40 000 лет.

Каскадные горы, США
Фото: commons.wikimedia.org by Khoshhat, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Каскадные горы, США

Новый вид получил особое имя

Новую бабочку назвали "странно изолированная стрига" (Satyrium curiosolus). Её ближайшие родственники обитают примерно в 400 км от места обнаружения. Исследования проводились в районе Блэкистон-Фан в Скалистых горах, известном своими ледниковыми озерами и высокими пиками.

Ледниковое "убежище" как спасение

"Понять, как именно эта популяция оказалась изолированной, — непростая задача", — отметил автор исследования доктор Дюпюи.

По его словам, бабочке удалось выжить благодаря ледниковому "убежищу" — участку суши, который не замёрз даже в период максимального похолодания. Такие зоны позволяли растениям и животным пережить суровые климатические эпохи.

Необычная экология вида

Новая бабочка не только генетически, но и экологически отличается от сородичей.

"Она получает почти в два раза больше осадков, питается особым растением, на котором развиваются её личинки, и на личиночной стадии образует ассоциации с уникальными видами муравьёв", — пояснил ведущий автор исследования доктор Макдональд.

Таким образом, "странно изолированная стрига" занимает в экосистеме особую нишу, недоступную другим видам голубянок.

Опасность инбридинга и генетическая чистка

Учёные отмечают, что небольшая популяция таких видов всегда подвержена инбридингу. Как правило, это приводит к вымиранию из-за накопления плохих генов. Однако в случае с этой бабочкой произошло редкое явление — "генетическая чистка".

"Инбридинг привёл к исчезновению из популяции вредных генов, что позволило виду выжить", — добавил доктор Дюпюи.

Несмотря на это, бабочка остаётся уязвимой: малочисленность, низкое генетическое разнообразие и узкая экологическая специализация делают её крайне чувствительной к любым изменениям в окружающей среде.

Почему генетическое спасение не поможет

Обычно для таких видов применяют метод "генетического спасения", скрещивая их с близкими видами, чтобы увеличить разнообразие генов. Но в этом случае такой подход может навредить.

"Учитывая генетическую дифференциацию и экологическую уникальность популяции… интродукция бабочек из других регионов с иначе адаптированными геномами может на самом деле ухудшить состояние популяции", — подчеркнул доктор Дюпюи.

Пока специалисты решили охранять вид без применения методов генетического восстановления. Однако этот вариант остаётся в резерве как крайняя мера, если численность бабочек будет стремительно снижаться.

Скрытые виды насекомых: норма, а не редкость

Хотя подобные открытия кажутся сенсацией, для энтомологов они привычны.

"Почти в каждом геномном исследовании насекомых, которое мы проводим, обнаруживается множество скрытых видов!", — заявил доктор Макдональд.

Это подтверждает: биологическое разнообразие Земли гораздо шире, чем мы думаем, и каждое новое исследование открывает человечеству неожиданные формы жизни, которые миллионы лет развивались незаметно для нас.

Уточнения

Гора́ — форма рельефа, изолированное резкое поднятие местности с выраженными склонами и подножием или вершина в горной стране.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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