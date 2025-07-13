Белый медведь против гиганта с бивнями — финал неочевиден

Канадские зоологи зафиксировали: белые медведи избегают прямых атак на моржей

3:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В морозных просторах Арктики никто не чувствует себя расслабленно. Даже такой хищник, как белый медведь, озирается на моржей с опаской. А морж? Вопреки своему флегматичному виду, он не готов стать закуской.

Фото: commons.wikimedia.org by Arturo de Frias Marques, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Белый медведь

У кого зубы страшнее

Увидев бивни моржа, любой бы отшатнулся. До метра длиной, полностью плотные внутри — никакой пустоты. Даже если по ним ударить камнем, они не треснут. Череп у моржа — как бронированный шлем, кожа — толстая и прочная. Впечатляет? Ещё бы!

Зато у медведя зубы — как у добродушного песца. На фоне моржовых сокровищ выглядят совсем скромно.

1:0 — пока ведёт морж.

Когда охота — это искусство

Оба зверя в Арктике — мастера охоты. Но напасть медведю на взрослого моржа — задача не из простых. Если не застать врасплох, то один неосторожный шаг — и бивни прижмут хищника ко льду.

Канадские зоологи уже зафиксировали: медведи сбрасывают ледяные глыбы на тюленей. Американцы сняли, как белый медведь прицельно швыряет валуны в моржей. Умка — не промах.

2:1 — балл каждому за тактику.

Один удар — и в нокаут

Морж годами оттачивал одно-единственное умение — сокрушительный удар головой с бивнями. Он поднимает её и обрушивает вниз с такой скоростью, что даже молнии не угнаться. Выжить после такого — это вам не камешки скидывать.

Но и Умка не лаптем щи хлебает. Его навыки отточены до совершенства ежедневной охотой. Сам не добудешь — будешь голоден. Вот он и старается.

2:2 — ничья по мастерству.

Кто в воде — тот и прав

Медведь — сухопутный стратег. В воде он не может долго задерживать дыхание — максимум 3 минуты. Плавает грациозно, но всё же старается держаться над поверхностью.

А вот морж — как батискаф. Он может нырнуть и затаиться на полчаса. Ему опора не нужна: может с глубины нанести точный удар бивнями. Медведю остаётся только надеяться, что лёд близко.

3:2 — преимущество у моржа.

Атака — не всегда ключ к победе

Белый медведь обычно выискивает слабое звено в стаде и атакует с тыла. Морж в таких случаях ведёт себя с достоинством — сбрасывает нападавшего и уходит к воде. Паника? Вовсе нет. Это стратегический отход.

Как только пара оказывается в воде, игра идёт по правилам моржа.

4:2 — интеллект на стороне моржей.

Броня прочнее, чем шуба

У медведя шуба пушистая и плотная, но что она против моржовой брони? Кожа моржа — до 10 см толщиной. Она ещё и скользкая — попробуй уцепись! Даже если медведь укусит, толку будет немного.

5:2 — броня решает.

Вес — не всегда в плюс

Медведю нужно постараться, чтобы побороть противника: подкрасться, прыгнуть, повалить. Но что делать, если морж весит в два раза больше? Его не повалишь, не помотаешь.

6:2 — сила в массе.

Семейные узы — оружие посильнее бивней

Инуиты говорят, что при угрозе моржи не бегут, а наоборот — идут на врага всей толпой. Представьте: десяток бивней, направленных на одного медведя. Да тут и самый смелый Умка подумает, не пора ли нырять прочь.

7:2 — в единстве — мощь.

Уточнения

Бе́лый медве́дь или полярный медведь, северный медведь, ошку́й, о́шкуй, нанук, умка (лат. Ursus maritimus — дословно — «медведь морской»), — хищное млекопитающее семейства медвежьих, обитающий в Арктике, близкий родственник бурого медведя.



Инуи́ты — этническая группа коренных народов Северной Америки, населяющая приблизительно треть площади северных территорий Канады от полуострова Лабрадор до устья реки Маккензи. Входит в более многочисленную группу коренных народов Севера, объединённых под общим названием «эскимосы».



