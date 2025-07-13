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Даже львы обходят стороной: кто эти обезьяны, которым всё можно

Бабуины в дикой природе: стаи приматов способны отпугнуть хищников
4:03
Зоосфера

Кто в африканской саванне может не просто выжить, но и держать в страхе всех вокруг — от гиен до самих львов? Знакомьтесь: его величество бабуин, гримасничающий воин, которому по зубам даже король зверей.

Агрессивный бабуин
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Агрессивный бабуин

Ни мартышка, ни собака — а что-то посерьёзнее

Бабуин — не просто мартышка, а настоящая боевая единица из мира приматов. За форму черепа и клыки его прозвали "собакоголовой обезьяной", но с собаками у него, честно говоря, ничего общего. Он — мартышковый, то есть, по сути, "прокачанная" версия своей породы.

Считается, что иерархия в бабуиньем обществе настолько отточена, что даже древние люди кое-что подсмотрели. Отсюда и догадки антропологов: возможно, именно бабуины навели наших предков на мысль о социальной структуре.

Реальные пацаны дикой природы

Бабуины — ближайшие родственники павианов и гамадрилов. Эти ребята оккупировали чуть ли не всю Африку — от Сомали до ЮАР. Всеядны, выносливы, перемещаются хоть на двух лапах, хоть на четырёх. Средний рост — около 75 сантиметров, но не в росте суть.

Главная сила бабуина — в команде. Живут большими группами по 50-100 особей. У каждого — своя роль и задача. Командуют процессом несколько матерых альфа-самцов, отцы большинства детёнышей в прайде.

Тревога? Спартанцы уже на позициях

Даже если бабуины просто сидят, чешут бока или перекусывают, они каждые 1-2 минуты встают, чтобы оглядеть территорию. И как только кто-то из них подаёт сигнал тревоги — всё, шоу начинается.

  • Мамки с детьми — на деревья.

  • Самцы — в боевые порядки.

"Запомни — ты теперь бабуин, а кругом враги!" — девиз с африканской пропиской.

Самец, который заметил опасность, зовёт остальных. Те без лишних слов идут на помощь — даже если на брата напал лев. Сначала идут клыкастые альфачи. Если надо, устроят Муфасе вторую встречу с небесами.

"Своих не бросаем" — не пустые слова

"Враг вцепится в одного из наших — все наши вцепятся в него". Вот такая у бабуинов философия. И, честно говоря, срабатывает отлично. Даже гиены чаще отступают, когда слышат крик разъярённых обезьян.

Иногда бабуины даже объединяются с другими животными. Например, с антилопами — бабуины зорки, антилопы нюхают хорошо. Вместе они представляют собой саванновское комбо для раннего обнаружения угроз.

Да и с людьми у них особый стиль

В ЮАР бабуины давно стали настоящим стихийным бедствием. Влезают в машины, заходят в магазины, грабят кафе и тащат всё, что плохо лежит. Даже Кейптаун держат в страхе. Местным властям пришлось нанять специальные бригады с трещотками для отпугивания обезьян.

"Пацаны не извиняются!" — это уже слоган кейптаунских сторожей.

Бандиты с нежным сердцем

При всей своей агрессии, бабуины трогательны внутри своей стаи. Часами вычесывают друг друга, самки таскают малышей, иногда — даже мёртвых, долго не отпуская.

Когда бабуин — почти божество

Египтяне были в курсе, кто тут настоящий герой. Они считали бабуинов служителями богов Хапи и Тота. Изображали их с лапами вверх, приветствующими солнце. Бабуин — дух рассвета. Красиво, правда?

И напоследок — немного про "карьеру"

Самки остаются в родной стае, а молодые самцы отправляются искать новую жизнь. Там им нужно втереться в доверие к уважаемым самкам, завязать правильные связи — и только потом подняться по иерархии.

Такая вот обезьянья политика.

Уточнения

Бабуин или жёлтый павиан (лат. Papio cynocephalus) — вид настоящих павианов семейства мартышковых.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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