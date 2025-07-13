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Добычу ловят сами, детей растят сами — зачем львицам эти пушистые дармоеды

Без самцов львицы остаются без защиты от гиен
2:46
Зоосфера

Гладят солнце пузом, жрут мясо и изредка рычат. Польза от львов? Вопрос спорный. Может, львицам давно пора на вольные хлеба — жить самостоятельно, охотиться как раньше, растить детей без "государевых" причитаний?

Львица
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Львица

Независимость по-кошачьи: теория

С биологической точки зрения самцы, конечно, нужны. Без них никак — потомство не из воздуха появляется. Но если договориться на… "по выходным"? Встречи по расписанию, дети по плану, а в остальное время — свобода.

И ведь кажется, идея не такая уж безумная. У львов-то польза, мягко говоря, сомнительная:

  • Детей убивают, если прайд захватывают.

  • Есть просят, но сами добычу не приносят.

  • Целыми днями валяются, как короли на лежанке.

А кто пашет? Конечно, львицы. Без жалоб, без выходных, с полной отдачей.

Подруги по охоте и по жизни

Львицы — вовсе не слабое звено. На фоне своих родичей из кошачьего мира они, скорее, звёзды. Леопардессы, гепардовны и тигрицы прекрасно справляются без помощи мужского пола.

Да и охота у львиц поставлена на поток — в команде они эффективнее и быстрее. Детей воспитывают сообща, няни не подводят и не устраивают "отцовский день" раз в полгода.

А если что — женская смекалка и природное очарование помогут встретить кавалера, когда возникнет нужда. Саванна большая, кавалеров — очередь.

Но что-то всё же мешает

Так в чём подвох? Почему львицы не живут, как свободные тигрицы?

Всё дело в географии и конкуренции. Африканская саванна — это не курорт. А гиены — не милые зверьки из мультика, а настоящие банды с чёткой иерархией и стальными зубами.

Если львица и поймает антилопу, сохранить добычу будет непросто. Гиены нападают толпой, и без поддержки льва шансов немного.

Львицы не могут защитить территорию — ни мощным рыком, ни силой. А голодные охотницы — плохие охотницы. Так что всё заканчивается замкнутым кругом: без еды — нет сил, без сил — нет еды.

Самцы: зло или необходимость

Да, они ленивы. Да, они грубы. Но без них — никак. Один мощный рык льва может разогнать стаю гиен. А значит, добыча остаётся в прайде, и львицы не остаются голодными.

К тому же, как бы грустно это ни звучало, генетическая сила нового вожака часто делает потомство более жизнеспособным. Природа жестока, но честна.

Уточнения

Лев (лат. Panthera leo) — вид хищных млекопитающих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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