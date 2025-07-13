Вот что реально спасает собаку от клещей — работает на 100%

Капли и таблетки признаны лучшими средствами от клещей у собак

Клещи — не просто мелкая неприятность, а настоящая угроза для здоровья собаки. Укус паразита может обернуться смертельно опасным заболеванием. К счастью, на рынке зоотоваров сегодня есть масса эффективных средств, но далеко не каждое даёт стопроцентную защиту. Разбираемся, какие из них действительно работают — и как их правильно применять.

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Идеальное средство — индивидуально

Нет универсальной схемы, подходящей для всех. Чтобы выбрать защиту от клещей, нужно учитывать:

возраст собаки,

вес,

длину и густоту шерсти,

образ жизни (например, живёт ли собака в квартире или гуляет в лесу каждый день),

особенности здоровья и аллергии.

Таблетки и капли: выбор профессионалов

Наиболее надёжные формы защиты — это таблетки и капли.

Капли наносят на холку собаки — действующее вещество распределяется по кожному покрову и отпугивает или убивает паразитов. Обычно хватает одной обработки на 4 недели.

Таблетки действуют изнутри. Их дают собаке по схеме — чаще всего раз в 4 или 12 недель, в зависимости от марки.

Обе формы обеспечивают продолжительный и устойчивый эффект, поэтому именно они чаще всего рекомендуются ветеринарами.

А шампуни и вакцины — только дополнение

Шампуни от клещей — не основная защита. Да, они очищают шерсть и временно отпугивают паразитов, но эффект слишком кратковременный. Хороши как гигиеническая мера, но не как барьер от укусов.

Вакцины от клещевых болезней (например, против пироплазмоза) защищают от последствий укуса, но не от самого укуса клеща. Они не заменяют препараты с прямым действием.

Качество препарата — решающий фактор

Не стоит экономить на здоровье питомца. Только средства от проверенных производителей гарантируют заявленный эффект. Подделки и дешёвые аналоги часто не работают или вызывают побочные реакции.

График обработки — ваша собака скажет спасибо

Никакое средство не даст результата, если его применять от случая к случаю.

Капли — обычно наносятся раз в 4 недели.

Таблетки — по инструкции: некоторые дают ежемесячно, другие — раз в 3 месяца.

Главное — не пропускать дату! Регулярность — залог того, что защита будет работать непрерывно.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.

