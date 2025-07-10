От нападений на детей до смертельных атак: как крупные птицы стали опасными для человека

Беркут, клинохвостый орёл и боевой орёл: самые опасные хищные птицы для человека

3:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Человек давно привык считать себя вершителем судьбы в мире животных, и многие виды, некогда представлявшие угрозу, были выведены или сильно ослаблены. Однако в дикой природе всё ещё существуют существа, способные на вполне реальные атаки на человека. И, что удивительно, речь не всегда идет о больших и мощных млекопитающих. Оказывается, среди пернатых тоже есть настоящие хищники, которые не только не боятся людей, но и способны стать их добычей. В этой статье речь пойдет о трёх гигантских птицах, которые являются реальной угрозой для людей, и за последние десятилетия не раз нападали на человека.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Птица

1. Беркут: хищник с мощными когтями

Беркут — одна из крупнейших и самых опасных птиц, распространённая по Евразии и Северной Америке. Размах его крыльев может достигать 2,5 метров, а масса — 5 килограммов. Это птица, которая не боится напасть даже на человека. Главной частью рациона беркута являются крупные грызуны, но голодный орёл может атаковать и более крупную добычу, такую как олени, козы или овцы.

Известны задокументированные случаи нападения беркута на людей. В 2014 году в Казахстане подросток стал жертвой нападения этой птицы, и только вмешательство местных жителей спасло его. В горных районах беркуты также сбрасывают горных козлов с отвесных скал, что свидетельствует о мощности этих хищников.

2. Клинохвостый орёл: агрессор с австралийскими корнями

Клинохвостый орёл — древняя птица, которая обитает только в Австралии. Размах его крыльев достигает 2,3 метра, а масса — до 5 кг. Этот орёл охотится на кроликов, но в голодное время может нападать и на более крупную добычу. В 2016 году этот орёл попытался унести подростка, что стало причиной сильного беспокойства среди местных жителей.

Хотя кролики составляют основную часть рациона, в Австралии известны случаи, когда клинохвостые орлы нападали на крупный рогатый скот и даже на взрослых кенгуру. Эта агрессивность делает орла действительно опасным для человека.

3. Боевой орёл: охотник на детей

Боевой орёл — один из самых грозных хищников, который обитает в центральной и южной Африке. Размах крыльев этой птицы может достигать 2,5 метров, а масса — до 6 кг. Боевой орёл не боится нападать на человека, особенно на детей. Этот орёл питает свою жизнь крупными грызунами и млекопитающими, но также охотится на более мелких птиц.

В 2019 году в Эфиопии боевой орёл убил ребёнка и покалечил двух людей, которые пытались спасти его. Взрослые вмешались слишком поздно — мальчик уже погиб. Эти птицы могут стать реальной угрозой, особенно для детей, что делает их ещё более опасными в регионе.

Уточнения

Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.

