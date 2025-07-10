Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пищевая сода и кофейная гуща устраняют запах в салоне авто — как использовать
Скандальный отпуск: немец стал виновником разрушения скульптуры
Способы правильной сушки кухонных полотенец в домашних условиях
Авокадо, рыба и орехи: полезные жиры для женщин старше 40 лет
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Суд взыскал долг с супруга Анастасии Ивлеевой: подробности
Канадское исследование: просмотр роликов с собаками помогает снизить уровень тревоги
Удаление хрена на даче: плёнка, селитра и гербициды
Астрономы из Университета Портсмута объяснили расхождения в скорости расширения Вселенной

От нападений на детей до смертельных атак: как крупные птицы стали опасными для человека

Беркут, клинохвостый орёл и боевой орёл: самые опасные хищные птицы для человека
3:21
Зоосфера

Человек давно привык считать себя вершителем судьбы в мире животных, и многие виды, некогда представлявшие угрозу, были выведены или сильно ослаблены. Однако в дикой природе всё ещё существуют существа, способные на вполне реальные атаки на человека. И, что удивительно, речь не всегда идет о больших и мощных млекопитающих. Оказывается, среди пернатых тоже есть настоящие хищники, которые не только не боятся людей, но и способны стать их добычей. В этой статье речь пойдет о трёх гигантских птицах, которые являются реальной угрозой для людей, и за последние десятилетия не раз нападали на человека.

Птица
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Птица

1. Беркут: хищник с мощными когтями

Беркут — одна из крупнейших и самых опасных птиц, распространённая по Евразии и Северной Америке. Размах его крыльев может достигать 2,5 метров, а масса — 5 килограммов. Это птица, которая не боится напасть даже на человека. Главной частью рациона беркута являются крупные грызуны, но голодный орёл может атаковать и более крупную добычу, такую как олени, козы или овцы.

Известны задокументированные случаи нападения беркута на людей. В 2014 году в Казахстане подросток стал жертвой нападения этой птицы, и только вмешательство местных жителей спасло его. В горных районах беркуты также сбрасывают горных козлов с отвесных скал, что свидетельствует о мощности этих хищников.

2. Клинохвостый орёл: агрессор с австралийскими корнями

Клинохвостый орёл — древняя птица, которая обитает только в Австралии. Размах его крыльев достигает 2,3 метра, а масса — до 5 кг. Этот орёл охотится на кроликов, но в голодное время может нападать и на более крупную добычу. В 2016 году этот орёл попытался унести подростка, что стало причиной сильного беспокойства среди местных жителей.

Хотя кролики составляют основную часть рациона, в Австралии известны случаи, когда клинохвостые орлы нападали на крупный рогатый скот и даже на взрослых кенгуру. Эта агрессивность делает орла действительно опасным для человека.

3. Боевой орёл: охотник на детей

Боевой орёл — один из самых грозных хищников, который обитает в центральной и южной Африке. Размах крыльев этой птицы может достигать 2,5 метров, а масса — до 6 кг. Боевой орёл не боится нападать на человека, особенно на детей. Этот орёл питает свою жизнь крупными грызунами и млекопитающими, но также охотится на более мелких птиц.

В 2019 году в Эфиопии боевой орёл убил ребёнка и покалечил двух людей, которые пытались спасти его. Взрослые вмешались слишком поздно — мальчик уже погиб. Эти птицы могут стать реальной угрозой, особенно для детей, что делает их ещё более опасными в регионе.

Уточнения

Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Что стоит за задержанием китайцев в Киеве за попытку вывоза секретов ракеты "Нептун"
Новости спецслужб
Что стоит за задержанием китайцев в Киеве за попытку вывоза секретов ракеты "Нептун" Аудио 
Инженеры: холодильник у плиты перегревается и быстрее выходит из строя
Недвижимость
Инженеры: холодильник у плиты перегревается и быстрее выходит из строя Аудио 
В штате Рио-де-Жанейро обнаружены тапиры после века исчезновения
Домашние животные
В штате Рио-де-Жанейро обнаружены тапиры после века исчезновения Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Загадка утреннего кукареку: зачем петухи поют на рассвете и что за этим стоит
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Змеи на даче — не редкость, а тревожный сигнал: вот что притягивает их прямо к вашему дому
Змеи на даче — не редкость, а тревожный сигнал: вот что притягивает их прямо к вашему дому
Последние материалы
Удаление хрена на даче: плёнка, селитра и гербициды
Астрономы из Университета Портсмута объяснили расхождения в скорости расширения Вселенной
Политолог Мендкович: США продолжат давить на Казахстан
Пенсионерам старше 70 лет могут ввести надбавки, но цена вопроса — 2 триллиона рублей
Исследование показало, сколько бактерий скапливается на руле автомобиля
День леопарда отметят на Роза Хутор
Дибров шокировал Twitch: 30 тысяч рублей за фантазии о секс-сцене со Скарлетт Йоханссон
Знаменитости выбирают маникюр с эффектом стекла как альтернативу классике
Вьетнам переживает туристический бум: россияне ставят рекорды посещений
Андрей Мерзликин и Анна Осокина: почему они решили расстаться?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.