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Яркая окраска, которая спасает тигра: как природа сделала хищника невидимым

Рыжая окраска тигра и её роль в скрытности при охоте
3:00
Зоосфера

Тигры, несмотря на свою огромную мощь и хищнические навыки, обладают весьма яркой и заметной окраской — рыжей с черными полосами. Вопрос, который возникает у многих: зачем тигру такой яркий окрас, если его основная задача — скрываться в зарослях и подкрадываться к жертве? Казалось бы, маскировка должна быть приоритетной, но природа выбрала для тигра нечто совершенно необычное.

Тигр
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тигр

Как воспринимают цвета тигры и их жертвы

Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, как воспринимают цвета сами тигры и их потенциальные жертвы. Человек видит мир благодаря так называемому трихроматическому зрению, что позволяет различать три основных цвета — красный, зеленый и синий, а также их промежуточные оттенки.

Однако у животных всё устроено иначе. Большинство наземных млекопитающих, включая тех, кого тигр может преследовать, обладают дихроматическим зрением, то есть их глаза воспринимают только два цвета. Чаще всего это синий и зеленый. Таким образом, животные с таким зрением не могут различать оранжевый и желтый цвета, которые являются результатом смешивания красного и зеленого.

Что происходит с тигром в глазах его добычи

Для большинства травоядных животных тигр будет выглядеть как нечто зеленоватое, поскольку они не могут отличить рыжий от зелёного. Это и есть секрет его маскировки. Его рыжий окрас в зарослях, среди растительности, делает его почти невидимым для жертвы. Именно поэтому тигр может без особых усилий подкрадываться к своему "завтраку", не привлекая лишнего внимания.

Тигр, с его яркой окраской, удивительно сливается с природной средой, даже если мы видим его как яркого и заметного хищника. Это делает его более эффективным охотником, чем, например, животным, который был бы окрашен в зелёный цвет — для хищников с таким зрением он был бы не так легко заметен.

Почему в природе нет зеленого меха

Еще один интересный факт связан с отсутствием зелёного окраса в природе. Эволюция не выбрала зеленый цвет для хищников, так как в природных условиях такой окрас оказался бы менее полезным с точки зрения выживания. Это касается не только тигров, но и других крупных хищников. Зеленый цвет оказался не слишком практичным для скрытности на фоне растительности, в отличие от рыжего, который в условиях слабой видимости выглядит намного менее заметным для добычи.

Таким образом, хотя мы видим тигра как ярко рыжего и заметного, в глазах большинства его жертв он становится почти невидимым среди растительности. Эволюция позаботилась о том, чтобы хищник мог скрытно подкрадываться к своей добыче и не вызывать у неё подозрения, пока не настигнет её.

Уточнения

Тигр — хищное млекопитающее семейства кошачьих, один из пяти видов рода пантер, принадлежащего к подсемейству больших кошек.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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