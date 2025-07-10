Природа снова удивляет: обнаружено существо, нарушающее все законы — самый нелепый обитатель морей

Экспедиция проекта Smartex в зоне Кларион-Клиппертон совершила удивительное открытие — на глубине океана обнаружили скотопланесу, или "морскую свинью". Это создание с розовым тельцем и причудливыми ножками так впечатлило учёных, что они тут же прозвали его "поросёнком Барби".
Этот глубоководный морской огурец живёт на глубине 1000-6000 метров, вырастает до 17 см и передвигается на длинных ножках, будто "ходит" по дну. Питается разлагающейся органикой, а иногда собирается целыми стадами у китовых туш.
С её розовым телом, странной формой и необычным способом передвижения скотопланеса действительно выглядит как гость из космоса. Учёные считают, что такие существа помогают понять, как устроены глубоководные экосистемы, которые до сих пор изучены очень слабо.
Да, например, пиросомы — гигантские прозрачные колонии, вырастающие до 18 метров. Проблема в том, что у них почти нет естественных врагов, и их растущая численность может нарушить баланс океана.
Такие находки напоминают: океанские глубины хранят ещё множество загадок. Изучая этих существ, учёные смогут лучше понять, как человечество влияет на подводный мир.
Скотопланесы (лат. Scotoplanes) — род глубоководных голотурий из семейства Elpidiidae.
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