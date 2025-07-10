Природа снова удивляет: обнаружено существо, нарушающее все законы — самый нелепый обитатель морей

Исследователи зафиксировали редкий вид скотопланесы в Тихом океане

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Экспедиция проекта Smartex в зоне Кларион-Клиппертон совершила удивительное открытие — на глубине океана обнаружили скотопланесу, или "морскую свинью". Это создание с розовым тельцем и причудливыми ножками так впечатлило учёных, что они тут же прозвали его "поросёнком Барби".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дно океана

Что это такое

Этот глубоководный морской огурец живёт на глубине 1000-6000 метров, вырастает до 17 см и передвигается на длинных ножках, будто "ходит" по дну. Питается разлагающейся органикой, а иногда собирается целыми стадами у китовых туш.

Пришелец на глубине

С её розовым телом, странной формой и необычным способом передвижения скотопланеса действительно выглядит как гость из космоса. Учёные считают, что такие существа помогают понять, как устроены глубоководные экосистемы, которые до сих пор изучены очень слабо.

Ещё кто-то столь же странный

Да, например, пиросомы — гигантские прозрачные колонии, вырастающие до 18 метров. Проблема в том, что у них почти нет естественных врагов, и их растущая численность может нарушить баланс океана.

Не стоит забывать

Такие находки напоминают: океанские глубины хранят ещё множество загадок. Изучая этих существ, учёные смогут лучше понять, как человечество влияет на подводный мир.

Уточнения

Скотопланесы (лат. Scotoplanes) — род глубоководных голотурий из семейства Elpidiidae.

