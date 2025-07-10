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Они обманули смерть: в Китайских лабораториях творят невозможное — ваши питомцы могут жить вечно

Китайские биотехнологические компании клонируют домашних животных
3:37
Зоосфера

В Поднебесной развернулась настоящая биотехнологическая революция, где вместо гаджетов главным товаром стали… клоны домашних любимцев. То, что еще недавно казалось фантастикой из научно-популярных романов, сегодня превратилось в стремительно растущий рынок с оборотом в десятки миллионов долларов.

Коты
Фото: Designed by Freepik by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коты

Дорогая память: цена вечной любви

История пекинского дизайнера Лю Син — лишь верхушка айсберга. Ее случай наглядно показывает, как современные технологии трансформируют традиционные представления о смерти питомцев. Вместо того чтобы смириться с утратой, все больше китайцев выбирают нестандартный путь — создание генетического двойника.

"Это не просто копия. Мы предлагаем людям шанс продлить эмоциональную связь. Генетически это тот же питомец, просто рожденный в другое время", — объясняет технический директор одной из пекинских биотехнологических компаний Чжан Вэй.

Как это работает

Процесс клонирования напоминает научный триллер:

  1. В течение 5 дней после смерти животного специалисты берут биоматериал (обычно кожный лоскут)
  2. Клетки культивируются в лаборатории в течение 2-3 недель
  3. Ядро донорской клетки пересаживают в яйцеклетку суррогатного животного
  4. Эмбрион имплантируют суррогатной матери
  5. В случае успешной беременности на свет появляется генетический близнец

Весь процесс занимает от года до полутора лет и требует участия команды из 10-15 специалистов: генетиков, эмбриологов, ветеринаров.

Неожиданные сложности

Однако технология далека от совершенства:

  • Успешность процедуры составляет около 40%
  • В 15% случаев клоны рождаются с генетическими аномалиями
  • Характер и повадки могут отличаться от оригинала на 20-30%
  • Средняя стоимость варьируется от $35 000 для кошек до $50 000 для крупных собак

"Мы предупреждаем клиентов: это будет другая личность в знакомом теле. Гены отвечают за внешность, но не за воспоминания и привычки" — отмечает доктор Ли из Шанхайского биотехнологического института.

Этические бури

Быстрое развитие индустрии вызывает жаркие споры:

  • Религиозные группы называют клонирование "игрой в Бога"
  • Зоозащитники указывают на высокий процент неудачных беременностей у суррогатных матерей
  • Психологи предупреждают о рисках "нездоровой привязанности"
  • Экономисты прогнозируют рост черного рынка клонирования элитных пород

Несмотря на это, рынок демонстрирует впечатляющий рост — 45% в год. Только в 2023 году было клонировано более 1,200 домашних животных, а к 2025 году аналитики прогнозируют увеличение этого показателя втрое.

Что дальше

Компании уже работают над новыми услугами:

  • Генетическая модификация клонов (устранение наследственных заболеваний)
  • Криоконсервация клеток "на будущее"
  • Программы лояльности с рассрочкой платежа
  • "Премиум-клонирование" с гарантией 100% сходства

Пока философы и ученые спорят о последствиях, тысячи китайских семей уже сделали свой выбор — заплатив десятки тысяч долларов за шанс снова обнять своего "того самого" питомца. Остается вопрос: станет ли это нишевой услугой для избранных или новой нормой будущего?

Уточнения

Клони́рование — точное воспроизведение какого-либо объекта любое требуемое количество раз.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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