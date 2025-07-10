Они обманули смерть: в Китайских лабораториях творят невозможное — ваши питомцы могут жить вечно

В Поднебесной развернулась настоящая биотехнологическая революция, где вместо гаджетов главным товаром стали… клоны домашних любимцев. То, что еще недавно казалось фантастикой из научно-популярных романов, сегодня превратилось в стремительно растущий рынок с оборотом в десятки миллионов долларов.
История пекинского дизайнера Лю Син — лишь верхушка айсберга. Ее случай наглядно показывает, как современные технологии трансформируют традиционные представления о смерти питомцев. Вместо того чтобы смириться с утратой, все больше китайцев выбирают нестандартный путь — создание генетического двойника.
"Это не просто копия. Мы предлагаем людям шанс продлить эмоциональную связь. Генетически это тот же питомец, просто рожденный в другое время", — объясняет технический директор одной из пекинских биотехнологических компаний Чжан Вэй.
Процесс клонирования напоминает научный триллер:
Весь процесс занимает от года до полутора лет и требует участия команды из 10-15 специалистов: генетиков, эмбриологов, ветеринаров.
Однако технология далека от совершенства:
"Мы предупреждаем клиентов: это будет другая личность в знакомом теле. Гены отвечают за внешность, но не за воспоминания и привычки" — отмечает доктор Ли из Шанхайского биотехнологического института.
Быстрое развитие индустрии вызывает жаркие споры:
Несмотря на это, рынок демонстрирует впечатляющий рост — 45% в год. Только в 2023 году было клонировано более 1,200 домашних животных, а к 2025 году аналитики прогнозируют увеличение этого показателя втрое.
Компании уже работают над новыми услугами:
Пока философы и ученые спорят о последствиях, тысячи китайских семей уже сделали свой выбор — заплатив десятки тысяч долларов за шанс снова обнять своего "того самого" питомца. Остается вопрос: станет ли это нишевой услугой для избранных или новой нормой будущего?
Клони́рование — точное воспроизведение какого-либо объекта любое требуемое количество раз.
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