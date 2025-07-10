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Грызуны наступают: три привычки, которые превращают участок в их рай

Как отпугнуть мышей и крыс с участка без вреда для экосистемы – советы специалистов
3:55
Зоосфера

С наступлением тепла мыши и крысы выходят из зимней спячки и начинают активно искать пищу. Их возвращение может стать настоящей проблемой для владельцев садов и огородов. Эти животные поедают молодые побеги, корни растений, роют норы и ходы, разрушая корневую систему и оставляя после себя ощутимый ущерб.

норы мышей дача
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
норы мышей дача

Кто роет норы: мыши или крысы

Мыши известны как осторожные следопыты, которые редко роют глубокие туннели, в отличие от крыс. Обычно они используют уже готовые ходы, созданные другими животными, или естественные трещины в земле, чтобы пробраться к пище или обустроить гнездо.

Крысы же считаются настоящими землекопами. Они способны создавать разветвлённые системы ходов и нор под газоном или в саду, где будут жить и прятаться.

Как не допустить появления грызунов в саду

Чтобы уберечь участок от нашествия мышей и крыс, важно соблюдать чистоту и порядок. Грызуны любят места, где можно спрятаться, поэтому убирайте мусор, старые доски, куски кирпича и опавшие листья. Они могут стать удобным укрытием и домом для вредителей.

Устраняйте источники пищи

Не оставляйте на участке еду и отходы. Все продукты должны храниться в герметичных контейнерах. Даже остатки еды после пикника могут стать приманкой для грызунов.

Что делать: тщательно убирайте места отдыха на улице, не оставляйте пакеты с мусором возле дома, особенно в тёплое время года.

Используйте натуральные репелленты

Масло перечной мяты, чёрный перец и уксус помогают отпугнуть грызунов. Их запах неприятен мышам и крысам, поэтому можно обработать этими средствами места, где вы чаще всего замечаете их следы.

Что делать: распыляйте масло перечной мяты в углах террасы, около мусорных баков и вдоль забора.

Установите физические барьеры

Чтобы грызуны не могли рыть подкопы под грядками и клумбами, используйте проволочную сетку. Её нужно вкапывать на глубину минимум 30 см вокруг всего участка или теплицы. Это надёжная защита от проникновения крыс, которые любят строить свои ходы именно под землёй.

Используйте ловушки, если грызуны уже поселились

Если вы заметили в саду норы и ходы, значит, мыши или крысы уже обосновались на участке. В этом случае потребуется установка ловушек. Их размещают в местах, где были найдены следы: около мусорных баков, вдоль заборов, рядом с норами.

Что делать: выбирайте надёжные модели, подходящие именно для мышей или для крыс, и проверяйте их ежедневно.

Следите за состоянием газона и растений

Регулярно стригите траву, подрезайте кустарники и убирайте опавшие листья. Загромождённые участки становятся для грызунов отличным укрытием, поэтому важно сохранять сад в чистоте и порядке.

Планируйте посадки с умом

Не высаживайте растения слишком плотно. Чем больше открытого пространства и света, тем меньше шансов, что мыши и крысы выберут именно ваш участок для своего гнезда.

Почему важно бороться с грызунами

Крысы и мыши не только портят урожай, но и могут переносить инфекции. При массовом размножении они способны полностью уничтожить молодые посадки, сгрызть корни кустарников и погубить деревья.

Комбинируя все перечисленные меры — от поддержания чистоты до использования ловушек и репеллентов — вы сможете создать на участке условия, в которых грызунам будет некомфортно. Так вы защитите свой сад, урожай и здоровье близких.

Уточнения

Грызуны́ — самый многочисленный отряд млекопитающих. База данных Американского общества маммалогов (ASM Mammal Diversity Database, v. 2.0) признаёт 35 семейств, 536 родов и 2693 ныне живущих вида грызунов (около 40 % от всех современных видов млекопитающих), а также 54 вида, вымерших после 1500 года.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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