Змея в доме — это не мистика и не проклятье: три ошибки, которые сами открывают ей дверь

Как остатки еды и укрытия привлекают змей к дому – данные специалистов

4:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Слово "змея" у многих вызывает неприятные ощущения, а при встрече с ней большинство людей испытывает страх. Лишь немногие решаются подойти поближе, чтобы понять, ядовита ли она.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гадюка у дров в саду

Почему одни люди видят змей чаще других

Наверняка вы замечали, что некоторые соседи регулярно находят змей возле своего дома, а другие — почти никогда. С чем это связано? У змей есть предпочтения по выбору мест обитания. Вот где чаще всего можно их встретить.

Остатки еды привлекают грызунов, а за ними приходят змеи

Можно подумать: едят ли змеи кожуру фруктов, кости или овощные отходы? Нет. Но их любимая еда — мыши и крысы — питаются этими остатками. Получается цепочка: человек оставляет объедки, они привлекают грызунов, а те, в свою очередь, привлекают змей.

Что делать: всегда выбрасывайте пищевые отходы в мусорные баки, не оставляйте пакеты с едой открытыми. Так вы сократите количество грызунов возле дома, а значит, и змей.

Укрытия — второй магнит для змей

Высокая трава, неухоженные поля, старые ящики, склады с ненужными вещами, штабеля дров и любые укромные уголки — идеальные места, где змея может спрятаться. Даже на балконе среди старых коробок она может найти убежище.

Что делать: весной, до потепления, начните регулярную уборку. Косите траву, убирайте мусор, храните вещи в закрытых помещениях, чтобы змеи не находили там приют.

Змеи любят влажные места

Водоёмы, колодцы, пруды и даже системы полива привлекают змей, которым нужна влага. Увлажнённая земля, особенно после вечернего полива, становится комфортной для этих рептилий. Влажность также манит скорпионов.

Что делать: следите за тем, чтобы возле дома не скапливалась вода. Если есть фонтан, бассейн или пруд, огородите их, чтобы ограничить доступ змей. Старайтесь поливать растения утром или днём, чтобы грунт успевал высохнуть к вечеру.

Как защитить свой дом от змей

Даже если полностью избавиться от риска появления змей невозможно, есть меры, которые помогут снизить вероятность их появления.

Установите ограждения

Чем больше преград встретит змея на пути, тем меньше шансов, что она проберётся во двор или дом. Забор защитит территорию не только от змей, но и от других непрошеных гостей.

Закройте пути проникновения в дом

Змея может пролезть через щели, сливные отверстия, незакрытые окна или двери. Убедитесь, что все потенциальные входы в дом надёжно перекрыты.

Следите за порядком в саду и во дворе

Не храните старую мебель, коробки, ржавые инструменты и прочий хлам в саду. Начинайте косить траву уже в марте, так как змеи просыпаются после зимней спячки именно в это время. Оптимальная частота стрижки — раз в месяц.

Используйте репелленты

В продаже есть натуральные и химические отпугиватели змей. Однако, если у вас есть дети или животные, будьте осторожны: некоторые вещества могут быть токсичны.

Что делать при укусе змеи

Главное при укусе змеи — как можно скорее начать лечение. Незамедлительно обратитесь в больницу, особенно если укусила гадюка. Не пытайтесь самостоятельно высасывать яд или прижигать рану.

Змеи важны для природы

Несмотря на страх, который они вызывают, змеи приносят большую пользу. Они контролируют численность грызунов и насекомых, поддерживая баланс в экосистеме. Если вы встретили змею, сфотографируйте её и отправьте снимок в организацию по защите дикой природы, чтобы узнать, какой это вид, и при необходимости вызвать специалистов для её отлова.

Уточнения

Зме́и — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

