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Опасность на крыльях ночи: вирусы, способные посеять хаос без предупреждения — от них нет спасения

Учёные нашли новые опасные вирусы у летучих мышей в провинции Юньнань
1:15
Зоосфера

Китайские ученые из Юньнаньского института по контролю и профилактике эндемических заболеваний обнаружили у летучих мышей два новых вируса, опасных для человека. От этих вирусов пока нет ни лекарств, ни вакцин.

Летучая мышь
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Летучая мышь

Какие вирусы нашли китайские ученые

В течение четырёх лет ученые собирали образцы почек у более чем 140 летучих мышей десяти разных видов. Анализ с помощью современных методов генетического секвенирования показал появление новых вирусов, тесно связанных с вирусами Нипах и Хендра. Известно, что эти вирусы отличаются высокой летальностью для человека.

Патогены, похожие на Нипах и Хендра, были обнаружены у плодовых летучих мышей Rousettus leschenaultia, которые обитают рядом с фруктовыми садами и густонаселенными деревнями в провинции Юньнань.

Исследователи предупреждают, что вирусы могут передаваться местным жителям. Вирусы Нипах и Хендра относятся к группе генипавирусов, которые передаются через мочу.

"Вирусы могут попасть в воду или на фрукты, а оттуда — заразить домашних животных или человека", — считают ученые.

Уточнения

Лету́чие мы́ши — обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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