Купание на грани: нечто жгучее и липкое вышло из воды — отдых превратился в испытание

Это лето греческие моря снова "заселили" медузы — сначала фиолетовые, а теперь и голубые. Появление этих морских жителей вызывает у многих тревогу, ведь вместе с жарой они превращают пляжи в зону повышенной осторожности. В нескольких прибрежных районах Греции уже замечены два вида: фиолетовая медуза (Pelagia noctiluca) и голубая медуза (Rhizostoma pulmo).
Этот вид уже стал знаком многих отдыхающих. Фиолетовая медуза:
Голубая медуза появляется в греческих водах ежегодно, обычно с конца июня до середины июля. Вот что о ней говорит Обсерватория:
"Это не вторжение и не угроза. Можно наблюдать за ними с интересом и уважением", — Обсерватория предупреждает.
Однако, Rhizostoma pulmo выделяет слизь, поэтому не стоит трогать лицо после контакта с ней — возможен небольшой отек.
Голубая медуза:
Фиолетовая — маленький колокол с пятнами, длинные щупальца, цвет от оранжево-коричневого до фиолетового.
Голубая — большой колокол, голубовато-синий цвет, без длинных щупалец, выделяет слизь.
Лето с двойной угрозой — будьте внимательны, особенно при купании рядом с медузами. Если ужалили, избегайте трения, промывайте место и при сильной реакции обращайтесь к врачу.
Меду́за — фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozoa: гидроидных (Hydrozoa), сцифоидных (Scyphozoa) и кубомедуз (Cubozoa).
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