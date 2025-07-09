Купание на грани: нечто жгучее и липкое вышло из воды — отдых превратился в испытание

Фиолетовые и голубые медузы обнаружены в прибрежных водах Греции

2:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Это лето греческие моря снова "заселили" медузы — сначала фиолетовые, а теперь и голубые. Появление этих морских жителей вызывает у многих тревогу, ведь вместе с жарой они превращают пляжи в зону повышенной осторожности. В нескольких прибрежных районах Греции уже замечены два вида: фиолетовая медуза (Pelagia noctiluca) и голубая медуза (Rhizostoma pulmo).

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медуза

Фиолетовая медуза

Этот вид уже стал знаком многих отдыхающих. Фиолетовая медуза:

Имеет небольшой колокол диаметром до 12 см с заметными пятнами.

Цвет меняется от оранжево-коричневого у молодых до розово-фиолетового у взрослых.

Щупальца могут достигать или превышать 2 метра в длину.

Голубая медуза

Голубая медуза появляется в греческих водах ежегодно, обычно с конца июня до середины июля. Вот что о ней говорит Обсерватория:

Это один из крупнейших видов медуз в регионе.

Укус у неё, как правило, слабый.

Вспышки её встречаются реже, чем у соседних стран, и являются природным явлением.

"Это не вторжение и не угроза. Можно наблюдать за ними с интересом и уважением", — Обсерватория предупреждает.

Однако, Rhizostoma pulmo выделяет слизь, поэтому не стоит трогать лицо после контакта с ней — возможен небольшой отек.

Голубая медуза:

Имеет большой почти полусферический колокол.

Тело окрашено в оттенки от молочно-белого до ярко-синего с фиолетовыми радужными линиями.

Не имеет длинных щупалец, но обладает толстыми лопастными галереями.

Основные отличия

Фиолетовая — маленький колокол с пятнами, длинные щупальца, цвет от оранжево-коричневого до фиолетового.

Голубая — большой колокол, голубовато-синий цвет, без длинных щупалец, выделяет слизь.

Будьте осторожны на пляже

Лето с двойной угрозой — будьте внимательны, особенно при купании рядом с медузами. Если ужалили, избегайте трения, промывайте место и при сильной реакции обращайтесь к врачу.

Уточнения

Меду́за — фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozoa: гидроидных (Hydrozoa), сцифоидных (Scyphozoa) и кубомедуз (Cubozoa).

