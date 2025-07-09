Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды

3:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В январе 2025 года команда исследователей из Ocearch столкнулась с уникальным явлением. В 70 километрах от побережья, разделяющего Джорджию и Флориду, они поймали гигантского самца белой акулы. Эту особь назвали "Претендент", и не случайно: при длине 4,2 метра и весе 750 килограммов он значительно превзошел средние размеры представителей своего вида.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акула

"Белые акулы-самцы достигают зрелости примерно к 26 годам и обычно вырастают до 3,5 метров. Встреча с таким крупным экземпляром — большая редкость", — отметил старший ветеринарный врач Ocearch Харли Ньютон.

По данным Смитсоновского национального музея естественной истории, взрослые самцы белых акул в среднем вырастают до 3,4-4 метров. "Претендент" же вышел за эти рамки, став объектом повышенного интереса у ученых по всему миру.

Сложности изучения белых акул

Белая акула остаётся одним из самых загадочных морских хищников. Она путешествует по огромным пространствам океана, часто скрываясь в глубоких водах, что сильно осложняет её изучение и наблюдение. Каждая подобная встреча становится важной вехой для науки.

После поимки "Претендента" специалисты установили на его спинной плавник точечный маяк. Благодаря этому устройству стало известно, что с момента маркировки акула проплыла около 470 километров. Последний сигнал был зафиксирован 10 февраля у побережья острова Мерритт, близ Орландо.

"Слежение за передвижениями таких акул позволяет нам лучше понимать их миграции, места охоты и размножения, а также сезонное поведение", — пояснила морской биолог Ocearch Лора Митчелл.

Почему важно изучать белых акул

Белая акула играет ключевую роль в поддержании баланса морских экосистем, регулируя численность добычи. Однако сегодня она сталкивается с множеством угроз:

"К коммерческому и случайному вылову добавляются деградация прибрежных мест обитания, загрязнение океанов и изменение климата, влияющее на температуру воды", — добавил старший исследователь Ocearch Дэвид Робертс.

Сокращение численности белых акул может привести к серьёзным последствиям для всей пищевой цепочки океана. Поэтому защита этих хищников становится задачей мирового уровня.

Новые научные перспективы

Улов "Претендента" — это не просто рекорд, а возможность значительно продвинуться в изучении белых акул. Данные о его размерах, возрасте и поведении помогут уточнить информацию о темпах роста и развитии самцов этого вида.

Кроме того, собранные сведения будут использованы при разработке международных программ по охране белых акул и повышению осведомлённости общества об их экологической роли.

"Такие открытия напоминают, сколько ещё неизведанных тайн хранит океан и как важно их раскрыть, чтобы сохранить уязвимые виды", — считает океанолог Национального управления океанических и атмосферных исследований США Марк Дуглас.

Теперь за судьбой этой акулы будут следить исследователи всего мира. Она стала невольным послом своего вида, а её пример поможет привлечь внимание к необходимости защиты морских хищников и сохранения океанической экосистемы.

В ближайшие месяцы специалисты Ocearch продолжат отслеживание маршрутов "Претендента". Эти данные станут основой для новых исследований и публикаций о поведении белых акул в Атлантике.

Уточнения

Океа́н — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями. Океан находится в непрерывном взаимодействии с атмосферой и земной корой.

