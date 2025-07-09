Утренняя привычка выручит вашего пса в зной — без неё риск перегрева возрастает многократно

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Почему бритьё шерсти в жару оборачивается катастрофой для питомца: неожиданная правда
4:42
Зоосфера

Когда столбик термометра поднимается слишком высоко, страдают не только люди. Собаки и кошки также тяжело переносят жару, поскольку их организм устроен иначе. Если человек может регулировать температуру тела с помощью пота, то у животных потовые железы находятся лишь между подушечками лап, а охлаждаются они в основном через дыхание. Такой способ требует от организма серьёзных энергозатрат, а сердце начинает работать с удвоенной силой.

Кошка и собака
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и собака

"Собаки и кошки могут перегреться до теплового удара, а это состояние смертельно опасно", — пояснила ветеринарный врач Екатерина Иванова.

Особенно уязвимы животные с сердечной недостаточностью и брахицефалы — породы с короткой мордой, например, мопсы и персы. Для них жара может закончиться проблемами с дыханием и потерей сознания. В таких случаях промедление опасно.

Почему кошки легче переносят жару

Кошки, в отличие от собак, происходят от пустынных видов, поэтому они лучше приспособлены к высоким температурам. В сильный зной питомец инстинктивно будет искать самое прохладное место в доме и спать там почти весь день. К тому же, особое строение мочевыделительной системы позволяет кошке экономить влагу, а усиленное вылизывание помогает слегка снизить температуру тела, когда слюна испаряется с шерсти.

Тем не менее, помощь хозяина будет не лишней. В жаркие дни нужно держать кошку дома в самые горячие часы, обеспечить ей доступ к прохладной воде и выбирать влажный корм, если питомец мало пьёт. Также можно осторожно опрыскивать её водой из пульверизатора или проводить влажной тряпкой по шерсти, если ей это приятно. Хорошо, если в комнате будет работать вентилятор или кондиционер.

"Кошке важно иметь укромный уголок в тени и свежую воду в нескольких местах квартиры", — добавила зоолог Анна Петрова.

Как помочь собаке в жару

Собаки спасаются от жары, учащая дыхание. Иногда на улице они могут вырыть небольшую яму в земле, чтобы добраться до прохладного слоя почвы. Но этого может быть недостаточно. Чтобы облегчить состояние питомца, гуляйте с ним ранним утром или поздно вечером, когда солнце уже не так активно. Выбирайте для прогулок тенистые места и берегите животное от длительного нахождения под прямыми лучами.

После прогулки полезно обмыть собаке лапы прохладной водой или даже полностью окунуть её в воду, если она не боится. Дома можно расстелить мокрое полотенце или положить охлаждающий коврик, чтобы питомец мог полежать на нём и восстановить силы.

"В жару нельзя заставлять собаку бегать и играть активно. Это риск перегрева и теплового удара", — отметил кинолог Сергей Смирнов.

Не забывайте также регулярно вычёсывать шерсть, чтобы она не сбивалась в колтуны и лучше защищала от перегрева.

Почему нельзя брить питомцев

Многие считают, что если подстричь или побрить животное налысо, ему будет прохладнее. Это опасное заблуждение. Шерсть у кошек и собак работает как терморегулятор и защищает от солнечных ожогов. Если у питомца очень длинная шерсть, её можно слегка укоротить, но полностью сбривать категорически не рекомендуется.

"Шерсть не только согревает зимой, но и спасает от жары летом", — подчеркнула ветеринарный врач Екатерина Иванова.

Опасность теплового удара

Если животное начинает тяжело дышать, отказывается от еды, становится вялым и апатичным, срочно примите меры. В первую очередь перенесите питомца в прохладное место, предложите воду и осторожно охладите его тело. При первых признаках теплового удара не откладывайте визит к ветеринару — только врач сможет оценить тяжесть состояния и назначить лечение.

"При тепловом ударе счёт идёт на минуты, не ждите, что питомцу станет лучше само", — заявил ветеринарный врач Дмитрий Козлов.

Что важно помнить в жару

Никогда не оставляйте животных в закрытой машине, даже если планируете отлучиться на несколько минут. Температура в салоне за это время может подняться до критической, и питомец погибнет. Особенно внимательными нужно быть к щенкам, котятам, пожилым животным, больным и страдающим ожирением — их организм слабее, и жара переносится ими тяжелее.

Уточнения

Яма — вырытое или образовавшееся углубление в земле.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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