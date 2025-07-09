Он кричал, хлопал крыльями и стоил целое состояние — зачем пираты брали с собой попугаев

Историк Питер Уэлш: пираты держали попугаев ради продажи в Европе

0:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Образ пирата давно стал неотъемлемой частью массовой культуры. В воображении возникает человек в треуголке, с повязкой на глазу, крюком вместо руки — и, конечно, с попугаем на плече. Эта сценка кажется привычной и почти доброй. Но если отбросить романтику приключений, выясняется: попугаи на пиратских кораблях были вовсе не забавными спутниками, а предметом коммерческой выгоды. И причина их присутствия на борту была вполне практичной.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пират и попугай на палубе

Портрет пирата: миф из романа

Стереотип о пирате с попугаем пришёл из литературы. В первую очередь — из романа "Остров сокровищ" Роберта Льюиса Стивенсона. Именно персонаж Джон Сильвер, появившийся на страницах книги с яркой птицей на плече, дал начало устойчивому образу. Книга вышла в 1883 году и мгновенно стала популярной, а вместе с ней — и её герои.

С тех пор образ весёлого попугая закрепился за пиратом. Его стали копировать в кино, на иллюстрациях и в детских игрушках. Но за художественным вымыслом скрывалась иная, более прагматичная реальность: попугаи в действительности были для пиратов не символом экзотики, а ходовым товаром.

Бизнес, а не дружба

Жизнь на пиратском корабле не сулила стабильного дохода. Захваченные суда не всегда приносили золото и сокровища. Часто командам приходилось искать другие способы пополнить казну. Одним из них стала торговля живыми товарами — прежде всего редкими животными.

Попугаи, наряду с обезьянами, пользовались большим спросом в Европе. Особенно ценились яркие, экзотические виды, которых нельзя было встретить в привычной фауне Старого Света. Именно такие птицы водились на Карибах и в тропиках Центральной Америки — регионах, где пираты бывали регулярно. Захваченных птиц перевозили в клетки на борту и продавали в европейских портах по высокой цене.

Согласно оценкам историков, даже небольшой попугай мог стоить, как несколько месячных жалований матроса. Крупные виды, например ара, оценивались особенно дорого. Их охотно покупали состоятельные горожане — в качестве экзотических украшений для интерьера или как диковинный подарок.

Символ престижа: зачем в Европе покупали попугаев

В XVII-XVIII веках в Европе владение попугаем становилось показателем статуса. Яркая птица ассоциировалась с колониальными успехами, дальними путешествиями и богатством. Дворяне и купцы стремились заполучить себе такого питомца, чтобы подчеркнуть своё положение. Заказать портрет с попугаем — считалось модным жестом. Художники изображали дам и господ с пернатым спутником, символизирующим роскошь и утончённость.

Поскольку в условиях Европы попугая невозможно было поймать или вырастить без специальных условий, единственным способом получить такого питомца была покупка у мореплавателей или контрабандистов. И тут у пиратов был явный козырь — они знали места обитания редких видов и не стеснялись методов их поимки.

Как ловили попугаев

Способы отлова были простыми, но эффективными. Моряки вылавливали одну птицу и, используя её голос как приманку, заманивали к ней остальных. Попугаи — животные социальные: они быстро сбиваются в стаю, если слышат крик сородича. Когда остальные птицы подлетали ближе, экипаж устанавливал ловушки и собирал новых пленников.

После поимки попугаев держали в клетках. Самыми ценными были виды с крупным телом, ярким оперением и способностью имитировать речь. Такие птицы могли не только украшать комнату, но и развлекать гостей, что делало их особенно желанными в богатых домах.

Попугай как подарок

Иногда попугаев дарили важным персонам. Так, существует версия, что Христофор Колумб привёз в подарок испанской королеве Изабелле зелёного амазона. Птица, якобы, произвела на неё большое впечатление. Позже мореплаватели всё чаще привозили попугаев как дипломатические сувениры или как проявление уважения.

Эти подарки имели не только символическое значение. В условиях, когда дальние путешествия были редкостью, такие диковинки воспринимались как подлинные сокровища, свидетельствующие о масштабах плавания и смелости путешественника.

Ара — король среди попугаев

Наибольшую ценность представляли попугаи ара. Их отличали крупные размеры (до 90 см в длину), пёстрое оперение, громкий голос и умение запоминать слова. Эти птицы быстро завоёвывали внимание экипажа — в них действительно было что-то притягательное.

Иногда пираты привязывались к такому попугаю и не спешили его продавать. Особенно если птица обладала харизмой, умела выполнять команды и развлекать команду. Но такие случаи были скорее исключением: в большинстве случаев попугай оставался товаром, а не другом.

Почему на плече

Обычай изображать попугая на плече у пирата — скорее художественная традиция, чем исторический факт. Однако есть логичное объяснение: держать птицу на плече удобно, особенно если её приучили к человеку. Таким образом, хозяин демонстрировал окружающим свою необычную добычу, а заодно подчёркивал свой статус — мол, у меня есть то, чего нет у других.

"Попугай был не столько другом, сколько доказательством успеха. Он как драгоценность — красивая, дорогая и редкая", — подчёркивает историк мореплавания Питер Уэлш.

В то время как кошки ловили крыс, а собаки охраняли команду, попугай стал символом пиратского имиджа — ярким, шумным и эффектным.

Уточнения

Попугаеобра́зные (лат. Psittaciformes) — отряд птиц из инфракласса новонёбных.

