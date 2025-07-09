Символ добра и спасения? У дельфинов есть вторая, очень непредсказуемая и неприятная сторона

Биолог Симмонс: дельфины проявляют агрессию, доминирование и мстительность

0:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Они кажутся воплощением доброты: улыбающиеся морды, изящные прыжки из воды, трогательные истории спасения людей. Дельфины давно стали символом дружелюбия и интеллекта среди животных. Но если присмотреться внимательнее, открывается иная сторона этих морских созданий — не столь ласковая и миролюбивая, как хотелось бы верить. Их поведение порой шокирует даже исследователей.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дельфины

Интеллект — не всегда во благо

Стаи дельфинов общаются почти постоянно. Их коммуникации сложны, разнообразны и, как оказалось, могут быть направлены на шпионаж. Дельфины умеют подслушивать "разговоры" других групп, чтобы узнать, где можно найти пищу. Но если пища обнаружена — делиться никто не собирается. Каждый мчится к источнику еды, не думая ни о стае, ни о слабых. В мире дельфинов побеждает тот, кто успеет первым.

При этом голод у дельфинов почти никогда не проходит — в день одному взрослому животному требуется до 20 килограммов рыбы. Но даже насытившись, они продолжают охотиться. "Если есть еда — её надо съесть", — таков негласный девиз этих морских хищников.

Депрессии и самоубийства

Одно из самых загадочных явлений в поведении дельфинов — массовые выбросы на берег. Учёные до сих пор не могут точно объяснить причину этого феномена. Есть версии о магнитных полях, инфекциях, дезориентации. Но даже после спасения и возвращения в море некоторые особи снова выбрасываются на сушу, выбирая новое место для гибели. Такое поведение наводит на мысль о глубинных эмоциональных нарушениях, которые мы пока не в состоянии полностью понять.

Агрессия, ревность и сексуальное насилие

Самцы дельфинов известны своей настойчивостью, которая нередко граничит с насилием. В дикой природе неоднократно наблюдались случаи, когда группа самцов изолирует самку и принуждает её к спариванию. Отказа дельфины, как правило, не принимают. В брачный период их поведение становится особенно агрессивным — конкуренция между самцами выливается в настоящие сражения.

Если самка предпочла другого, отвергнутый самец может продолжать преследование, не воспринимая отказ как окончательное "нет". Исследователи описывали и случаи сексуального доминирования над другими животными и даже людьми, что ещё раз подтверждает, насколько сложно и неоднозначно поведение этих существ.

Иерархия без равноправия

Семейные отношения у дельфинов далеки от идиллии. Самцы практически не участвуют в воспитании потомства. После спаривания они исчезают, не принимая никакой ответственности за будущих детёнышей. Более того, в брачный период самцы могут намеренно отгонять молодых особей, мешающих им добиваться внимания самок. Отец из дельфина — так себе.

Самки же, напротив, формируют стабильные сообщества. Взрослые "подружки" держатся вместе, помогая друг другу ухаживать за потомством. Детёныши могут оставаться рядом с матерью до восьми лет, не проявляя стремления к самостоятельности. Особенно это касается "мальчиков" — они дольше всех сохраняют привязанность к маме и не торопятся взрослеть.

Любопытство, граничащее с глупостью

Дельфины — прирождённые исследователи. Всё новое вызывает у них живой интерес. Но именно эта черта зачастую оборачивается трагедией. Они с лёгкостью могут запутаться в рыболовных сетях или пострадать от взаимодействия с техникой. Их тяга к исследованию окружающего мира делает их уязвимыми в столкновении с деятельностью человека.

Месть — дело чести

Несмотря на дружелюбную внешность, дельфины могут быть мстительными. Если они замечают нападение на кита — особенно на детёныша, — могут организовать атаку на судно. Стая раскачивает лодку, бьёт по борту, а иногда даже добивается её затопления. Подобные инциденты редки, но хорошо задокументированы. У дельфинов развито чувство солидарности: обиду товарищу они не прощают.

Эгоизм и собственничество

Если дельфин поймал рыбу, он её не отдаст. Даже человеку. Вблизи косяка рыбы они вытесняют конкурентов — будь то рыбаки или другие дельфины. Дележ добычи здесь не практикуется. То же касается игрушек: дельфины любят играть — перекидываться предметами, соревноваться. Но если один схватил, остальные ждут, пока надоест.

Впрочем, игра — неотъемлемая часть их жизни. Играют дельфины не ради пользы или обучения, а ради удовольствия. В качестве игрушек годится всё, что плавает, — от пузырей до морских существ. Иногда они используют осьминогов или медуз, даже если те при этом погибают.

"Игры у дельфинов носят ярко выраженный социальный и эмоциональный характер. Это не просто способ развлечься, а элемент их культурного поведения", — пояснил морской биолог Питер Симмонс.

Маскарад доброты

То, что мы привыкли считать "улыбкой" дельфина, — всего лишь физиология. Строение их морды не связано с эмоциями. Это иллюзия, которую мы, люди, наделяем положительным смыслом. Реальное поведение дельфинов куда сложнее и противоречивее, чем эта мнимая улыбка.

"Мы склонны очеловечивать дельфинов из-за их интеллекта, но это дикие животные с ярко выраженными инстинктами и агрессией", — считает этолог Лора Беннет.

Именно интеллект делает их такими сложными. Они могут быть обаятельными, но в дикой природе — жёсткие, порой жестокие хищники с иерархией, доминированием и эмоциональными срывами.

Уточнения

Дельфи́ны — водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные.

