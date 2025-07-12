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Кабан с переломом молчит, а человек — зовёт на помощь: как так вышло

Крик как социальный сигнал у людей и его отсутствие у диких зверей
2:28
Зоосфера

Когда-то все на Земле были дикими. Ни собак, ни кошек, ни коров — никто никого не приручал, потому что людей тогда просто не существовало.

Жил в те времена кабан. Наступил он как-то на нору, сломал себе копыто — и не издал ни звука. Потому что неподалёку бродил голодный волк. Услышит — прибежит, загрызёт. А кабану и в лучшие дни с волком не справиться, а уж с переломанной ногой — тем более. Так и лежал он тихо в кустах, пока кость не срослась. Больно, неудобно — но молча.

Молчание — инстинкт выживания

Молчали от боли и саблезубые тигры. Эти чудовища с огромными клыками были грозой всего живого, но сами боялись себе подобных. Стоило завизжать — и на звук прибегал такой же тигр, но здоровый. И добивал.

Боль приходилось прятать, иначе она становилась приглашением к смерти. У диких зверей нет права на слабость. Даже сейчас.

А потом на сцену вышли те, кто ничего не умел

Это существо не имело ни клыков, ни брони, ни острых когтей. Оно плохо бегало, не умело кусаться, и даже чтобы покопаться в земле за корешками — пользовалось палкой. Оно выглядело беспомощно.

Но у него был один трюк. Один единственный. Звук.

Крик, который всё изменил

Увидело это существо волка — и закричало:
— Помогите! На помощь!

Прибежали другие такие же. С палками, с камнями. Один волк против двадцати? Он отступил.

Существо вывихнуло руку — снова крик. Прибежали, помогли, перенесли, вправили.
Укусила змея — тот же сценарий. Крик — прибежали — нашли траву — спасли.

И так раз за разом. Те, кто были ничем поодиночке, стали силой — вместе.

Человек кричит, потому что он может быть услышан

Прошли тысячелетия. Те существа стали людьми. Построили города, придумали тракторы, лечат лазерами и летают в космос. Но одно осталось.

Крик боли.
Тот самый, древний.
Который говорит: "Помогите. Я в беде. Поддержите."

Животные молчат, чтобы выжить. А человек — кричит, чтобы не быть один.

Уточнения

Каба́н (лат. Sus scrofa), или вепрь, или ди́кая свинья́, — парнокопытное млекопитающее из рода кабанов семейства свиных, одно из самых распространённых видов семейства свиных на Земле. Является предком домашней свиньи.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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