Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу

Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами

3:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мёртвая мышь на ковре, дохлая птичка под подушкой или плюшевая игрушка в тапке — если у вас дома кот, вы наверняка сталкивались с подобным "подарком". Сначала — шок, потом — отвращение, а потом… растерянность. Что это вообще было? Подарок? Жертва? Попытка впечатлить?

Фото: openverse.org by mongider, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кот и мышь

Спойлер: вы тут вообще ни при чём. Но давайте разбираться спокойно и по-человечески.

Миф №1. Это подарок из любви

Как хочется верить в романтичную версию: мол, котик так вас любит, что решил принести самое ценное — свою добычу. Но, увы, кот — это не собака. Он не живёт ради одобрения хозяина и не думает категориями "порадовать" и "отблагодарить".

То, что он с гордым видом бросает вам трофей, — не акт преданности, а просто следствие охотничьего инстинкта. Никаких особых чувств — только древняя прошивка, встроенная эволюцией.

Миф №2. Хочет похвалы и восхищения

"Смотри, какой я добытчик!" — думают одни. "Он гордится, хочет, чтобы я похвалил!" — думают другие. Приятная мысль, но не совсем верная.

Кошке важен не внешний отклик, а сам процесс охоты. Она не нуждается в ваших аплодисментах — ей достаточно ощущения собственной крутизны. Это как у нас: делаешь что-то круто "в стол" — просто потому что можешь.

Правда: "Это мой дом, вот и ношу сюда добычу"

Главная причина, почему кот тащит домой всё, что поймает — это инстинкт заначки. Дом — это личная крепость, тёплая берлога. В дикой природе туда бы потащили тушку, чтобы припрятать "на чёрный день". И хотя домашние коты едой не обижены, привычки остались.

Инстинкт избыточного умерщвления срабатывает, даже если кот сыт. Увидел добычу — поймал, а потом понёс в самое безопасное место, то есть к вам домой.

Почему именно на подушку, в тапок или под одеяло

Потому что это — территория безопасности. Где кошка чувствует себя в полной безопасности? Правильно, там, где спит её человек.

С точки зрения кота, спрятать мышку под подушкой хозяина — это идеальный тайник. Вас он может и не включал в планы, просто это — его надёжный склад.

А если кот домашний и приносит игрушки

Тогда в ход идут мячики, перья, игрушечные мышки — всё, что можно "убить" и "притащить". Это тот же охотничий инстинкт, только адаптированный под квартирные реалии.

А ещё это может быть приглашение к игре:

кот мяукает;

трётся о ноги;

смотрит в глаза — это не случайность, это предложение "погонять добычу вместе".

А вдруг он считает вас… беспомощным

Есть теория, что кошка считает хозяина "слабым котёнком" и приносит ему еду. Мол, сам добыть не может — держи, брат. Это, конечно, мило, но в научном сообществе такая гипотеза считается слишком натянутой.

Скорее всего, это просто перенос поведения с котят на знакомую территорию: свой дом = логово = место, где копятся ресурсы.

Мать и охота: обучение в действии

Если речь идёт о кошке с потомством — всё логично. Полуживая добыча нужна не для декора, а для обучения охоте. Маленькие хищники должны понять, как действовать с живой жертвой. Это важный этап взросления.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



