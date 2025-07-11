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Эта птичка весит 200 граммов, но держит в страхе и людей, и других птиц

Галки атакуют людей и разоряют гнёзда других птиц
4:04
Зоосфера

Галки — птицы небольшие, но с характером, способным заткнуть за пояс даже крупных врановых. Если ворон — интеллигент с философским взглядом, то галка — городская сумасбродка с голосом как наждачка, острым умом и полным отсутствием совести.

галка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
галка

Мусорки, гнезда, люди, еда — всё под контролем этих пернатых бандиток.

Где встречаются галки и как они стали такими уличными

Эти маленькие (130-260 г), но наглые голубоглазые птицы обитают в Центральной Азии и по всей Европе — от Британии до Гималаев. В дикой природе выбирают леса и берега рек. Но давно поняли: рядом с человеком — выгоднее. Еда всегда найдётся, жильё - на каждом углу. Правда, жить по соседству с галкой — сомнительное удовольствие.

Городские налёты и эпидемии

Галки быстро освоили азы уличного бандитизма:

  • разоряют мусорки;

  • вскрывают крышки урн и бутылок с молоком;

  • воруют еду у людей прямо из рук;

  • портят урожай, налетая на сады и поля.

Они настолько изобретательны, что в Англии из-за них случилась вспышка гастроэнтерита — всё из-за любви к молоку и бактериям на клюве. В Йоркшире одна особо агрессивная галка терроризировала деревню, нападая на прохожих ради вкусняшек.

Даже птицы в шоке: галка = угроза

С другими пернатыми галки не церемонятся:

  • вторгаются в стаи и крадут еду;

  • выбивают из гнёзд даже грачей, хотя те вдвое больше;

  • если не получилось выгнать — просто уничтожают чужие яйца и птенцов.

Даже птенцы серых цапель или пустельг иногда становятся обедом наглой банды.

Вся правда о "птичьей дружбе"

Они умны — до ужаса. В эксперименте галки предавали старых друзей ради лакомства: просто отказывались летать с тем, кто мешал получить еду. Но при этом… никогда не предавали семью. Ни партнёров, ни братьев, ни птенцов они на обед не променяли.

Вызвал огонь — жди подмоги

Попробуешь прогнать одну — прилетит целая стая. У галок феноменальная память на лица. В научном эксперименте они запоминали человека в маске, подходящего к гнезду, и поднимали тревогу при каждом его появлении. В другой маске — реагировали вяло. А если угроза реальна — вся банда готова атаковать человека.

Внутри банды — иерархия и драки

У галок строгая линейка:

  • наверху — альфа-самец и альфа-самка;

  • ниже — остальные, в зависимости от дерзости, силы и даже удачного брака.

Да-да, если "дворянка" выходит за "крестьянина", он сразу поднимается по статусу. Моногамия у галок реальна, но не мешает регулярным склокам внутри стаи — особенно из-за еды и гнёзд.

Решения принимаются голосованием. Буквально

Когда нужно сменить локацию, птицы устраивают голосование. Кто громче всех орёт — того и послушают. Чем выше уровень галдежа, тем быстрее стая поднимается в небо и летит в новое место для налёта.

Сезон любви: птенцы, гнёзда, расчёт

В сезон размножения мафия распадается — все уходят по парам. Птенцы вылупляются с разницей в днях, и последний всегда слабее. Если еды мало — его кормят в последнюю очередь, зная, что, скорее всего, не выживет.

Гнёзда утепляются оригинально: галки выдирают шерсть у животных во время линьки. Все довольны: звери без колтунов, птицы — с утеплением.

Через 2,5 месяца — в бой

Птенцы быстро взрослеют. Уже через 10 недель они вместе с родителями совершают первые вылазки: учатся грабить, воровать и держаться стаей. На улицах появляется новое поколение — ещё более голодное и сообразительное.

Уточнения

Га́лка (лат. Coloeus monedula, syn. Corvus monedula) — птица, один из наиболее мелких представителей семейства врановых. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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