Селфи, рэйды, иерархия по клыкам — чем живёт самое дерзкое стадо в джунглях

Селфи обезьяны признано общественным достоянием — решение суда США

4:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Может ли животное быть одновременно на грани вымирания и настоящей напастью для человека? Хохлатый макак из Индонезии — живое подтверждение, что да. С виду — харизматичный пушистик, а по факту — бесстрашный налётчик, действующий в составе организованной банды. И всё это — с важной ролью в экосистеме и… неожиданным талантом к селфи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) макаки

Бандитизм под прикрытием хвоста

Хохлатые макаки давно заслужили репутацию ураганных налётчиков. Их стаи по 25-50 особей могут одним ударом разорить фермерское поле или фруктовый сад. И если бы они делали это от голода — можно было бы понять. Но чаще всего в набеги идут те, кто живёт на охраняемых территориях и сыт по уши.

"Сегодня ты прогнал меня, а завтра я приду с друзьями", — будто бы говорят эти пушистые дерзавцы.

Они ничего не боятся: воруют прямо на глазах у владельцев, огрызаются, если пытаются их прогнать, и через пару дней возвращаются, как ни в чём не бывало.

Кто напал первым — человек или макак

И действительно, макаки раньше спокойно жили в тропических лесах. Но вырубка леса, охота и стремительное освоение территорий людьми оставили животных без дома. На острове Лембех они уже полностью истреблены. На Сулавеси, Манадотуа и Талисе их тоже становится всё меньше.

Тем не менее, даже в охраняемых зонах их поведение остаётся вызывающим. Фермеры в ярости, а макаки — словно ничего не происходит.

Почему обезьяны не боятся людей

Эти приматы эволюционировали в условиях, где крупных хищников почти не было. Они привыкли к чувству безнаказанности и, скорее всего, вообще не понимают, что человек — это опасно. Даже выстрелы по ним в лесу не всегда вызывают панику — они начинают разбегаться только после первых жертв.

"Я напал на людей. Теперь они напали на меня. Просчитался, но где?"

Убрать нельзя оставить: макак как часть экосистемы

Да, макаки вредят урожаю. Но при этом они играют критически важную роль в экологии островов:

Они разносят семена. 70% их рациона — это фрукты, которые они поедают с косточками. Семена покидают организм в других местах, помогая расселению деревьев.

Они едят вредителей. 30% рациона — это насекомые, мелкие хищники и грызуны. Макаки сдерживают рост популяции нежелательной фауны.

Селфи, скандал и суд

И всё бы ничего, если бы хохлатые макаки не умели удивлять даже в мирной обстановке. В 2011 году один из них случайно сделал селфи на камеру фотографа Дэвида Слейтера. Фото получилось настолько ярким, что попало в медиа по всему миру.

Но веселье быстро закончилось — начались судебные тяжбы по авторским правам. Суд США постановил: обезьяна не может быть автором фото, а значит, селфи — достояние общественности.

Семейка с особенностями

Стаи хохлатых макак живут по строгой иерархии:

Самцы — главные. Их меньше, но они контролируют всё.

Самки — вчетверо больше. Они ухаживают за потомством и участвуют в "социальной жизни".

Детёныши — всегда при маме до 4 месяцев. Потом начинают исследовать мир.

К 3-4 годам макаки достигают половой зрелости.

Самцы, повзрослев, изгоняются из родной стаи и несколько лет живут в одиночестве или компаниях таких же "сосланных". Затем пытаются влиться в новое сообщество — или даже захватить власть.

Любовь по-обезьяньи

Романтика у хохлатых макак весьма специфическая. Самки привлекают партнёров ярко-красными седалищными мозолями и не ограничиваются одним самцом. Да и самцы не стремятся быть верными. Всё честно, без скандалов и претензий.

Уточнения

Мака́ки (лат. Macaca) — род приматов из семейства мартышковых, состоящий из 21 вида, большинство из которых обитают в Азии. Появились примерно 5,1 млн лет назад.

