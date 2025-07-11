Селфи, рэйды, иерархия по клыкам — чем живёт самое дерзкое стадо в джунглях

Может ли животное быть одновременно на грани вымирания и настоящей напастью для человека? Хохлатый макак из Индонезии — живое подтверждение, что да. С виду — харизматичный пушистик, а по факту — бесстрашный налётчик, действующий в составе организованной банды. И всё это — с важной ролью в экосистеме и… неожиданным талантом к селфи.
Хохлатые макаки давно заслужили репутацию ураганных налётчиков. Их стаи по 25-50 особей могут одним ударом разорить фермерское поле или фруктовый сад. И если бы они делали это от голода — можно было бы понять. Но чаще всего в набеги идут те, кто живёт на охраняемых территориях и сыт по уши.
"Сегодня ты прогнал меня, а завтра я приду с друзьями", — будто бы говорят эти пушистые дерзавцы.
Они ничего не боятся: воруют прямо на глазах у владельцев, огрызаются, если пытаются их прогнать, и через пару дней возвращаются, как ни в чём не бывало.
И действительно, макаки раньше спокойно жили в тропических лесах. Но вырубка леса, охота и стремительное освоение территорий людьми оставили животных без дома. На острове Лембех они уже полностью истреблены. На Сулавеси, Манадотуа и Талисе их тоже становится всё меньше.
Тем не менее, даже в охраняемых зонах их поведение остаётся вызывающим. Фермеры в ярости, а макаки — словно ничего не происходит.
Эти приматы эволюционировали в условиях, где крупных хищников почти не было. Они привыкли к чувству безнаказанности и, скорее всего, вообще не понимают, что человек — это опасно. Даже выстрелы по ним в лесу не всегда вызывают панику — они начинают разбегаться только после первых жертв.
"Я напал на людей. Теперь они напали на меня. Просчитался, но где?"
Да, макаки вредят урожаю. Но при этом они играют критически важную роль в экологии островов:
Они разносят семена. 70% их рациона — это фрукты, которые они поедают с косточками. Семена покидают организм в других местах, помогая расселению деревьев.
Они едят вредителей. 30% рациона — это насекомые, мелкие хищники и грызуны. Макаки сдерживают рост популяции нежелательной фауны.
И всё бы ничего, если бы хохлатые макаки не умели удивлять даже в мирной обстановке. В 2011 году один из них случайно сделал селфи на камеру фотографа Дэвида Слейтера. Фото получилось настолько ярким, что попало в медиа по всему миру.
Но веселье быстро закончилось — начались судебные тяжбы по авторским правам. Суд США постановил: обезьяна не может быть автором фото, а значит, селфи — достояние общественности.
Стаи хохлатых макак живут по строгой иерархии:
Самцы — главные. Их меньше, но они контролируют всё.
Самки — вчетверо больше. Они ухаживают за потомством и участвуют в "социальной жизни".
Детёныши — всегда при маме до 4 месяцев. Потом начинают исследовать мир.
К 3-4 годам макаки достигают половой зрелости.
Самцы, повзрослев, изгоняются из родной стаи и несколько лет живут в одиночестве или компаниях таких же "сосланных". Затем пытаются влиться в новое сообщество — или даже захватить власть.
Романтика у хохлатых макак весьма специфическая. Самки привлекают партнёров ярко-красными седалищными мозолями и не ограничиваются одним самцом. Да и самцы не стремятся быть верными. Всё честно, без скандалов и претензий.
Мака́ки (лат. Macaca) — род приматов из семейства мартышковых, состоящий из 21 вида, большинство из которых обитают в Азии. Появились примерно 5,1 млн лет назад.
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