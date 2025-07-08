Остров кошек в Индийском океане хранит удивительный секрет их выживания

Остров Фраджост, затерянный в Индийском океане, стал царством кошек — вот как они выжили без людей

3:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мир полон удивительных мест, но мало кто знает об одном уникальном острове Фраджост, где царят кошки. Этот остров стал настоящей загадкой для ученых и туристов, привлекая внимание своей необычной экосистемой и удивительными жителями. Сколько же кошек на Фраджосте и как они выживают в дикой природе?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошки разных расцветок

Как кошки попали на Фраджост

Остров Фраджост находится в Индийском океане, в таких местах, которые нелегко найти на обычных картах. Этот остров стал домом для кошек благодаря случайному крушению корабля в 1850 году. На борту судна находились не только люди, но и кошки, которых брали для борьбы с грызунами. Когда корабль потерпел крушение, выжившие члены экипажа не дождались помощи и погибли. Однако кошки выжили и начали размножаться, заселяя этот остров.

Приспособленцы к дикой природе

Кошки на Фраджосте смогли адаптироваться к жестким условиям жизни. Здесь они не знали, что такое стандартный кошачий корм, и им пришлось полагаться на свои инстинкты. Они научились рыбачить и плавать, а также развили охотничьи привычки, которые помогли им выжить.

На острове нет птиц, но кошки, видимо, научились восполнять свои потребности в еде с помощью рыбы, и других мелких животных, которые встречались на острове. Это тоже яркое свидетельство их адаптивности.

Рацион диких кошек

Немного противоречит распространённым мнениям о кошках, но кошки с острова Фраджост питаются исключительно рыбой. В отличие от домашних питомцев, которых балуют разнообразными кормами, эти кошки не знают таких деликатесов, как курица или утка. Их диета состоит из рыбы и иногда мелких животных. Им пришлось адаптироваться к условиям острова, и, кажется, они не жалуются на отсутствие разнообразия в питании.

Интересно, что на континенте ветеринары категорически запрещают кормить домашних кошек рыбой, считая её опасной для их здоровья. Тем не менее, кошки Фраджоста, похоже, совершенно не страдают от рыбы в своём рационе.

Другие кошачьи острова

Фраджост — не единственный остров, населённый кошками. В Японии есть острова, на которых кошки правят балом. Например, остров Яошима, который называют "кошачьим раем", также привлекает туристов своими пушистыми жителями. Коты там не боятся людей, и всегда рады встретить гостей.

Другим примером является Тасиро, остров в Японии, где кошкам посвятили храм. Этот остров стал настоящей туристической достопримечательностью, а местные жители открыли целые гостиницы для кошек и продают сувениры с их изображениями.

В заключение

Остров Фраджост — это удивительное место, которое доказывает, насколько кошки гибкие и адаптивные существа. Вопреки всем стереотипам, кошки с этого острова научились выживать в самых сложных условиях, находя еду и используя свои инстинкты, чтобы выжить. История Фраджоста напоминает нам, что кошки могут не только быть питомцами, но и настоящими выживальщиками, которые способны выжить в дикой природе.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

