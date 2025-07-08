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Остров кошек в Индийском океане хранит удивительный секрет их выживания

Остров Фраджост, затерянный в Индийском океане, стал царством кошек — вот как они выжили без людей
3:25
Зоосфера

Мир полон удивительных мест, но мало кто знает об одном уникальном острове Фраджост, где царят кошки. Этот остров стал настоящей загадкой для ученых и туристов, привлекая внимание своей необычной экосистемой и удивительными жителями. Сколько же кошек на Фраджосте и как они выживают в дикой природе?

Кошки разных расцветок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошки разных расцветок

Как кошки попали на Фраджост

Остров Фраджост находится в Индийском океане, в таких местах, которые нелегко найти на обычных картах. Этот остров стал домом для кошек благодаря случайному крушению корабля в 1850 году. На борту судна находились не только люди, но и кошки, которых брали для борьбы с грызунами. Когда корабль потерпел крушение, выжившие члены экипажа не дождались помощи и погибли. Однако кошки выжили и начали размножаться, заселяя этот остров.

Приспособленцы к дикой природе

Кошки на Фраджосте смогли адаптироваться к жестким условиям жизни. Здесь они не знали, что такое стандартный кошачий корм, и им пришлось полагаться на свои инстинкты. Они научились рыбачить и плавать, а также развили охотничьи привычки, которые помогли им выжить.

На острове нет птиц, но кошки, видимо, научились восполнять свои потребности в еде с помощью рыбы, и других мелких животных, которые встречались на острове. Это тоже яркое свидетельство их адаптивности.

Рацион диких кошек

Немного противоречит распространённым мнениям о кошках, но кошки с острова Фраджост питаются исключительно рыбой. В отличие от домашних питомцев, которых балуют разнообразными кормами, эти кошки не знают таких деликатесов, как курица или утка. Их диета состоит из рыбы и иногда мелких животных. Им пришлось адаптироваться к условиям острова, и, кажется, они не жалуются на отсутствие разнообразия в питании.

Интересно, что на континенте ветеринары категорически запрещают кормить домашних кошек рыбой, считая её опасной для их здоровья. Тем не менее, кошки Фраджоста, похоже, совершенно не страдают от рыбы в своём рационе.

Другие кошачьи острова

Фраджост — не единственный остров, населённый кошками. В Японии есть острова, на которых кошки правят балом. Например, остров Яошима, который называют "кошачьим раем", также привлекает туристов своими пушистыми жителями. Коты там не боятся людей, и всегда рады встретить гостей.

Другим примером является Тасиро, остров в Японии, где кошкам посвятили храм. Этот остров стал настоящей туристической достопримечательностью, а местные жители открыли целые гостиницы для кошек и продают сувениры с их изображениями.

В заключение

Остров Фраджост — это удивительное место, которое доказывает, насколько кошки гибкие и адаптивные существа. Вопреки всем стереотипам, кошки с этого острова научились выживать в самых сложных условиях, находя еду и используя свои инстинкты, чтобы выжить. История Фраджоста напоминает нам, что кошки могут не только быть питомцами, но и настоящими выживальщиками, которые способны выжить в дикой природе.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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