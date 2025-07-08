Он охотится на медведей, а живёт среди снега: зверь, который не любит показываться

Сибирский тигр признан крупнейшей дикой кошкой на планете

2:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хищник длиной в три метра и весом под 300 килограммов. Он охотится на лосей, кабанов и даже оленей. И несмотря на свой статус "короля джунглей", этот кот предпочитает снег и тайгу.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тигр

Самый крупный кошачий на планете — это тигр

Вопреки распространённому мифу, пальма первенства по габаритам среди кошачьих принадлежит вовсе не льву, а тигру. А точнее — его самому массивному подвидам: сибирскому тигру (Panthera tigris altaica), также известному как амурский тигр.

Этот зверь может достигать трёх метров в длину и весить до 300 килограммов. Его мощное тело, густой мех и выносливость сделали его идеальным обитателем северных лесов: он водится на Дальнем Востоке России, северо-востоке Китая и, возможно, в горах Северной Кореи.

Родственник вымерших гигантов

Генетически сибирский тигр близок к исчезнувшему каспийскому тигру (Panthera tigris virgata), обитавшему некогда в Средней Азии. Учёные считают, что оба подвида произошли от одного предка, но один не пережил XX век, а другой уцелел, хоть и оказался на грани исчезновения.

Король, которому не нужен трон

Сибирский тигр — хищник без конкурентов. Он стоит на вершине пищевой цепи и может охотиться на самых разных животных:

оленей

кабанов

лосей

косуль

зайцев

и даже медведей в отдельных случаях

Никакие другие животные не охотятся на сибирского тигра — единственной реальной угрозой для него остаётся человек.

Кто больше всех

В дикой природе сибирский тигр — крупнейший из кошек. Но абсолютный рекордсмен по массе — это вовсе не чистокровный представитель вида, а гибрид. В неволе живёт зверь по имени Геркулес, помесь льва и тигрицы, так называемый лигер.

Он обитает в сафари-парке в Калифорнии и весит 418,2 килограмма при длине 3,33 метра. Лигеры не встречаются в природе — это исключительно искусственный гибрид, созданный человеком.

От великанов к малышам

Для сравнения, самые маленькие дикие кошки мира — это черноногая кошка (Felis nigripes) и ржавопятнистая кошка (Prionailurus rubiginosus). Они не длиннее обычной домашней кошки: от 35 до 52 сантиметров. При этом черноногая кошка — одна из самых эффективных охотниц среди всех диких кошек, по числу успешных атак на добычу.

Уточнения

Тигр (лат. Panthera tigris) — хищное млекопитающее семейства кошачьих, один из пяти видов рода пантер, принадлежащего к подсемейству больших кошек.

