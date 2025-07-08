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Лес замирает, когда она идёт — но теперь и рысь прячется: что заставило её исчезнуть

Евразийская рысь исчезает из лесов Европы из-за деятельности человека
4:44
Зоосфера

С кошачьей грацией и мощью хищника, евразийская рысь — не просто красивая кошка из леса. Это крупнейший дикий представитель семейства кошачьих в Европе. Но увидеть его в дикой природе почти невозможно. Почему это редкое животное стало ещё более редким — и как в этом замешан человек?

Рысь
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рысь

Незаметный охотник: кто такая евразийская рысь

Евразийская рысь (Lynx lynx) — одиночный ночной охотник. Её легко узнать по "кисточкам" на ушах, короткому хвосту и густому меху. У взрослых особей мощное тело: в холке они достигают 50-75 см, длина — до 130 см. Голова округлая, с характерными бакенбардами. Рысь живёт в лесах северного полушария и держится подальше от людей.

Территориальность — важная черта поведения этого хищника. Один самец может контролировать участок от 200 до 400 км², оставляя на деревьях и камнях пахучие метки, как это делают домашние кошки. Самка — немного скромнее, её "владения" меньше.

Образ жизни у рыси скрытный: охотится она в одиночку, ближе к сумеркам. Основной рацион: зайцы, косули, сурки, белки, птицы, даже рыба. Однако на человека рысь никогда не нападала — наоборот, она его избегает.

Размножение и выживание

Период размножения у рыси — с февраля по апрель. Вынашивание длится около двух месяцев, и самка рожает от одного до четырёх котят. Воспитывает их она в одиночку: самец участия не принимает.

Первые месяцы рысята питаются молоком, позже учатся охотиться вместе с матерью. К 10 месяцам молодые рыси становятся самостоятельными, но первый год — самый трудный: высока смертность.

Средняя продолжительность жизни в дикой природе — около 15 лет.

Врагов у рыси немного. Но они есть

На вершине пищевой цепи у рыси почти нет естественных врагов. Но в некоторых случаях взрослую особь может атаковать медведь или волк — чаще всего не ради еды, а из-за конфликта за территорию.

Молодняк — более уязвим. Например, орлы могут охотиться на рысят. А в некоторых странах, например, в Скандинавии, на рысь может напасть росомаха.

Главный враг — человек

Когда-то евразийская рысь была широко распространена во Франции, как и в других странах Европы. Но в XX веке ситуация резко изменилась. Главная причина — мы.

Вот основные факторы исчезновения:

  • Уничтожение лесов. Обезлесение лишает рысь укрытия, среды обитания и охотничьей территории.

  • Фрагментация ареала. Автомагистрали, каналы, железные дороги делят леса на изолированные участки, не позволяя рысям встречаться и смешивать генофонд.

  • Инбридинг. Из-за изоляции рыси начинают скрещиваться между собой, что ослабляет потомство и снижает его выживаемость.

  • Браконьерство и отравления. Незаконные отстрелы, капканы и отравленные приманки до сих пор встречаются в регионах с животноводством.

  • Конфликты с людьми. Фермеры нередко винят рысей в нападениях на домашний скот, особенно мелких жвачных — коз и овец. Некоторые охотники также считают рысь конкурентом.

  • ДТП. Столкновения с автомобилями — одна из основных причин гибели животных в Европе.

Наконец, нехватка добычи и инфекции (особенно у молодых особей) также подкашивают популяцию.

Спасение — дело не одного поколения

В 1970-х годах рысь была почти полностью истреблена во Франции. Только благодаря программам реинтродукции, начатым в Швейцарии, а позже и во Франции (в Вогезах), этот хищник вернулся в страну.

Сегодня во Франции рысь обитает в трёх горных регионах:

  • Вогезы

  • Юра

  • Альпы

Но численность всё ещё критически низкая. Во всей Европе — менее 10 000 особей. А иберийская рысь (Lynx pardinus), обитающая только в Испании и Португалии, вообще считалась самым редким кошачьим на планете в начале 2000-х.

Несмотря на то, что человек не является естественным звеном пищевой цепи рыси, именно он представляет для неё наибольшую угрозу.

Уточнения

Ры́си — род хищных млекопитающих семейства кошачьих, наиболее близкий к роду кошек (Felis).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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