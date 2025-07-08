Неужели они нас изучают? Косатки повторяют один и тот же ритуал — и это пугает

Косатки приносят людям добычу у берегов Норвегии и Новой Зеландии

4:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Эти морские гиганты известны как беспощадные хищники. Но что, если они проявляют доброту? Всё больше свидетельств указывает на странное и совершенно неожиданное поведение косаток: они начали приносить людям "подарки".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кит

Подношения от пяти тонн

В Норвегии и Новой Зеландии были зафиксированы десятки случаев, когда косатки (Orcinus orca) самостоятельно подплывали к людям с добычей в зубах. Это могли быть рыбы, птицы, млекопитающие — и даже морская черепаха. Затем животные выпускали свою "жертву" вблизи человека и ждали реакции.

"Это поведение мы часто наблюдаем между самими косатками. Но задокументировать попытку поделиться с человеком — нечто совершенно новое", — объяснила доктор Ингрид Виссер, автор исследования.

Когда киты становятся щедрыми

Исследование описывает 34 инцидента, в которых косатки приносили добычу людям. Из них:

в 11 случаях люди находились в воде;

в 21 — на лодках;

в 2 — стояли на берегу.

Для учёных важно: косатки подходили сами, без приманивания, и сбрасывали предмет прямо перед человеком. И почти всегда — застывали в ожидании.

"По-видимому, в этих случаях есть просоциальный элемент", — считает ведущий автор работы Джаред Тауэрс.

В семи случаях, когда человек проигнорировал подношение, косатка повторяла попытку.

Поцелуй на закуску

Это исследование совпало по времени с другим редким наблюдением: две косатки были засняты в процессе "поцелуя" — с явным участием языка. Учёные назвали поведение "исключительно редким" и "поразительно сложным", поскольку оно ранее не наблюдалось в дикой природе. Эпизоды длились от 10 до 26 секунд.

"Среди многих разумов океана, вероятно, самый великий — у косатки. Для животных, проживших миллионы лет в море, мы в своих лодках выглядим как инопланетяне. И действительно, мы чужие в мире, который едва понимаем", — считает доктор Карл Саффина, эколог.

Почему это происходит

Учёные не спешат с выводами, но уверены: перед нами не случайные эпизоды, а повторяющееся поведение, распространённое в разных частях мира. Возможно, это:

демонстрация социального интеллекта;

попытка "установить связь" с существами, похожими на них по размеру;

проявление игрового или обучающего поведения.

"Косатки — верховные хищники, часто охотятся на крупных морских млекопитающих. Но когда дело касается людей, они порой предпочитают делиться — и это многое говорит о их сознании", — объясняет доктор Ванесса Приголлини.

Не кошки, но ведут себя похоже

Исследователи сравнивают поведение косаток с домашними животными, особенно кошками: те также приносят хозяевам добычу, часто в виде "подарка" или "жеста обучения". Однако косатки — не одомашненные, не воспитанные и не выращенные рядом с людьми существа.

"Это одно из первых детальных описаний подобного поведения у диких, не одомашненных животных", — подчёркивает Тауэрс.

Как это выглядело

Во многих случаях косатка приближалась к лодке или человеку в воде с предметом в пасти. Она выпускала его — и зависала рядом. В одном эпизоде было зафиксировано, как животное снова и снова предлагало еду после того, как человек не отреагировал.

Факт того, что хищники — известные охотники на тюленей, дельфинов и даже лосей — идут на контакт с человеком и не демонстрируют агрессии, поражает.

Опасны ли косатки

Косатки — крупнейшие представители семейства дельфиновых. Они считаются одними из самых опасных морских хищников. В природе они охотятся на:

морских львов,

дельфинов,

тюленей,

лосей (в заплывах между островами).

Однако зафиксированных случаев нападения на человека в дикой природе — не существует. Наоборот: в последние годы появляются эпизоды мирного взаимодействия и даже "дружелюбных жестов".

Уточнения

Коса́тка (лат Orcinus orca) — вид китообразных из семейства дельфиновых (дельфинов) парвотряда зубатых китов.

