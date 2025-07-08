Неужели они нас изучают? Косатки повторяют один и тот же ритуал — и это пугает

Эти морские гиганты известны как беспощадные хищники. Но что, если они проявляют доброту? Всё больше свидетельств указывает на странное и совершенно неожиданное поведение косаток: они начали приносить людям "подарки".
В Норвегии и Новой Зеландии были зафиксированы десятки случаев, когда косатки (Orcinus orca) самостоятельно подплывали к людям с добычей в зубах. Это могли быть рыбы, птицы, млекопитающие — и даже морская черепаха. Затем животные выпускали свою "жертву" вблизи человека и ждали реакции.
"Это поведение мы часто наблюдаем между самими косатками. Но задокументировать попытку поделиться с человеком — нечто совершенно новое", — объяснила доктор Ингрид Виссер, автор исследования.
Исследование описывает 34 инцидента, в которых косатки приносили добычу людям. Из них:
в 11 случаях люди находились в воде;
в 21 — на лодках;
в 2 — стояли на берегу.
Для учёных важно: косатки подходили сами, без приманивания, и сбрасывали предмет прямо перед человеком. И почти всегда — застывали в ожидании.
"По-видимому, в этих случаях есть просоциальный элемент", — считает ведущий автор работы Джаред Тауэрс.
В семи случаях, когда человек проигнорировал подношение, косатка повторяла попытку.
Это исследование совпало по времени с другим редким наблюдением: две косатки были засняты в процессе "поцелуя" — с явным участием языка. Учёные назвали поведение "исключительно редким" и "поразительно сложным", поскольку оно ранее не наблюдалось в дикой природе. Эпизоды длились от 10 до 26 секунд.
"Среди многих разумов океана, вероятно, самый великий — у косатки. Для животных, проживших миллионы лет в море, мы в своих лодках выглядим как инопланетяне. И действительно, мы чужие в мире, который едва понимаем", — считает доктор Карл Саффина, эколог.
Учёные не спешат с выводами, но уверены: перед нами не случайные эпизоды, а повторяющееся поведение, распространённое в разных частях мира. Возможно, это:
демонстрация социального интеллекта;
попытка "установить связь" с существами, похожими на них по размеру;
проявление игрового или обучающего поведения.
"Косатки — верховные хищники, часто охотятся на крупных морских млекопитающих. Но когда дело касается людей, они порой предпочитают делиться — и это многое говорит о их сознании", — объясняет доктор Ванесса Приголлини.
Исследователи сравнивают поведение косаток с домашними животными, особенно кошками: те также приносят хозяевам добычу, часто в виде "подарка" или "жеста обучения". Однако косатки — не одомашненные, не воспитанные и не выращенные рядом с людьми существа.
"Это одно из первых детальных описаний подобного поведения у диких, не одомашненных животных", — подчёркивает Тауэрс.
Во многих случаях косатка приближалась к лодке или человеку в воде с предметом в пасти. Она выпускала его — и зависала рядом. В одном эпизоде было зафиксировано, как животное снова и снова предлагало еду после того, как человек не отреагировал.
Факт того, что хищники — известные охотники на тюленей, дельфинов и даже лосей — идут на контакт с человеком и не демонстрируют агрессии, поражает.
Косатки — крупнейшие представители семейства дельфиновых. Они считаются одними из самых опасных морских хищников. В природе они охотятся на:
морских львов,
дельфинов,
тюленей,
лосей (в заплывах между островами).
Однако зафиксированных случаев нападения на человека в дикой природе — не существует. Наоборот: в последние годы появляются эпизоды мирного взаимодействия и даже "дружелюбных жестов".
Коса́тка (лат Orcinus orca) — вид китообразных из семейства дельфиновых (дельфинов) парвотряда зубатых китов.
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