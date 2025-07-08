Кошка кусает свой хвост: объяснение, от которого становится не по себе

Вы заметили, что ваша собака несколько дней грустит? А кошка вдруг стала морщить нос от корма без видимой причины? Возможно, дело вовсе не в еде или погоде. Как и люди, животные способны испытывать сложные эмоции и даже страдать от психических расстройств.
Хотя некоторые специалисты до сих пор сомневаются, достаточно ли развиты когнитивные способности у кошек и собак, множество исследований подтверждает обратное. Мозг животных функционирует очень похоже на человеческий, а значит, стресс, тревожность и депрессия им не чужды.
Очень часто! Громкие фейерверки, грозы, визиты к ветеринару, переезды, появление нового питомца или потеря компаньона — всё это может вызывать у них стресс, тревожность и даже депрессию.
У собак наиболее распространена тревога разлуки. Когда хозяин уходит, питомец может начать бесконтрольно лаять, выть или даже разносить квартиру.
Стрессовые кошки чаще всего:
прячутся;
становятся агрессивными;
начинают чрезмерно вылизывать себя до облысения;
бесконечно мяукают;
теряют аппетит.
Да. Например, у некоторых кошек развиваются расстройства, схожие с депрессией или тревожными состояниями. Особенно склонны к ним сиамские, бирманские, персидские и тонкинские породы.
У собак также встречаются состояния, похожие на дистимию — когда настроение резко меняется от возбуждения до полной апатии.
Настоящей шизофрении у животных не выявлено. Их мозг устроен иначе, но диссоциативные состояния бывают. Например, когда кошка гоняется за невидимыми мухами или кусает свой хвост без причины — это может быть её способом справляться с психологическим дискомфортом.
Если вы замечаете у питомца:
изменения поведения;
потерю аппетита;
агрессию без причины;
чрезмерное вылизывание;
Врачи советуют к ветеринару. Он поможет выявить проблему и подобрать правильную терапию или корректирующее поведение.
Наши питомцы чувствуют больше, чем мы думаем. Важно замечать любые изменения в их поведении, ведь своевременная помощь способна подарить им долгую и счастливую жизнь рядом с вами.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». Являясь одиночным охотником на грызунов и других мелких животных, кошка — социальное животное, использующее для общения широкий диапазон звуковых сигналов, а также феромоны и движения тела.
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