Кошка кусает свой хвост: объяснение, от которого становится не по себе

Врачи объяснили, почему кошки и собаки страдают от стресса и тревоги

2:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы заметили, что ваша собака несколько дней грустит? А кошка вдруг стала морщить нос от корма без видимой причины? Возможно, дело вовсе не в еде или погоде. Как и люди, животные способны испытывать сложные эмоции и даже страдать от психических расстройств.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hannibal_Poenaru_-_Nasty_cat_!_(by-sa).jpg by Hannibal Poenaru Кошки выражаются по-разному

Эмоции животных: что говорят учёные

Хотя некоторые специалисты до сих пор сомневаются, достаточно ли развиты когнитивные способности у кошек и собак, множество исследований подтверждает обратное. Мозг животных функционирует очень похоже на человеческий, а значит, стресс, тревожность и депрессия им не чужды.

Подвержены ли кошки и собаки стрессу

Очень часто! Громкие фейерверки, грозы, визиты к ветеринару, переезды, появление нового питомца или потеря компаньона — всё это может вызывать у них стресс, тревожность и даже депрессию.

Как проявляется тревога у собак

У собак наиболее распространена тревога разлуки. Когда хозяин уходит, питомец может начать бесконтрольно лаять, выть или даже разносить квартиру.

Как проявляется тревога у кошек

Стрессовые кошки чаще всего:

прячутся;

становятся агрессивными;

начинают чрезмерно вылизывать себя до облысения;

бесконечно мяукают;

теряют аппетит.

Могут ли животные болеть психически

Да. Например, у некоторых кошек развиваются расстройства, схожие с депрессией или тревожными состояниями. Особенно склонны к ним сиамские, бирманские, персидские и тонкинские породы.

У собак также встречаются состояния, похожие на дистимию — когда настроение резко меняется от возбуждения до полной апатии.

А шизофрения

Настоящей шизофрении у животных не выявлено. Их мозг устроен иначе, но диссоциативные состояния бывают. Например, когда кошка гоняется за невидимыми мухами или кусает свой хвост без причины — это может быть её способом справляться с психологическим дискомфортом.

Что делать хозяину

Если вы замечаете у питомца:

изменения поведения;

потерю аппетита;

агрессию без причины;

чрезмерное вылизывание;

Врачи советуют к ветеринару. Он поможет выявить проблему и подобрать правильную терапию или корректирующее поведение.

Наши питомцы чувствуют больше, чем мы думаем. Важно замечать любые изменения в их поведении, ведь своевременная помощь способна подарить им долгую и счастливую жизнь рядом с вами.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов». Являясь одиночным охотником на грызунов и других мелких животных, кошка — социальное животное, использующее для общения широкий диапазон звуковых сигналов, а также феромоны и движения тела.

