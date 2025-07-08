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100 лет — ни следа, и вдруг трое: кто вернулся в джунгли Бразилии и нарушил вековую тишину

В штате Рио-де-Жанейро обнаружены тапиры после века исчезновения
4:15
Зоосфера

Его считали исчезнувшим больше века назад. Учёные махнули рукой, экологи перешли к другим видам, а лес — просто смолчал. И вдруг — он снова здесь. Тихий, ночной и настоящий.

Джунгли
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джунгли

Тапир, которого не ждали

В начале 2025 года в заповедном лесу Кунхамбебе на юго-востоке Бразилии сработали фотоловушки. На изображениях — южноамериканский тапир (Tapirus terrestris), массивное травоядное, один из самых загадочных обитателей тропических экосистем. Причём не один — с ним два детёныша.

Это первое подтверждённое появление этого вида в штате Рио-де-Жанейро с 1914 года. Последний раз животное видели в Национальном парке Серра-дус-Оргаус — более 110 лет назад. С тех пор — тишина.

Спонтанное возвращение

Никаких программ по реинтродукции тапиров в регион не проводилось. Возвращение животных в родные леса стало полной неожиданностью для специалистов. Тем не менее, учёные восприняли это как обнадёживающий сигнал.

"Спонтанное возвращение тапиров является признаком того, что леса Рио-де-Жанейро способны снова поддерживать крупных млекопитающих", — заявил биолог Государственного института окружающей среды штата Рио-де-Жанейро (INEA) Марсело Купелло.

Лесной садовник

Южноамериканский тапир считается крупнейшим сухопутным млекопитающим континента: взрослые особи достигают веса до 320 килограммов. Несмотря на размеры, животное отличается скрытным образом жизни и чаще всего активен ночью.

Но главное — тапиры играют критическую роль в экосистеме. Их называют "садовниками леса" за способность распространять семена растений на большие расстояния. Они питаются плодами, листьями и побегами, а затем "высаживают" съеденное в новых местах через фекалии.

Кроме того, их мощные тела буквально прокладывают тропы в густой растительности, которыми затем пользуются другие животные.

Почему исчезли

За столетие отсутствие тапиров в Рио-де-Жанейро их среда обитания подверглась значительным изменениям. Основные причины исчезновения вида из региона:

  • масштабная вырубка атлантических лесов

  • экспансия сельского хозяйства

  • рост городов

  • браконьерство

  • потеря природных коридоров миграции

И хотя вид не исчез полностью — популяции сохраняются в других частях Южной Америки — на территории штата Рио-де-Жанейро он считался искоренённым.

Шанс на возвращение

Факт присутствия в лесу самки с двумя детёнышами даёт надежду: возможно, речь не об одиноких "туристах", а о попытке восстановления локальной популяции.

"Этот вызов отражает важность охраняемых районов и усилий по сохранению в восстановлении символических видов", — заявили в INEA.

Место наблюдения — государственный парк Кунхамбебе — занимает 38 000 гектаров и был создан в 2008 году как убежище для редких видов. Возвращение тапира — доказательство того, что охраняемые территории работают.

Виды на грани

Южноамериканский тапир — один из четырёх ныне живущих видов тапиров. Остальные три — горный тапир, тапир Бэрда и малайский тапир. Все они внесены в Красный список как виды под угрозой исчезновения.

Если раньше их исчезновение воспринималось как трагическая, но уже совершившаяся потеря, то теперь становится понятно: природа может дать второй шанс. Важно его не упустить.

Что дальше

Перед экологами стоит несколько задач:

  • установить маршруты передвижения обнаруженной группы

  • выяснить, есть ли другие особи поблизости

  • определить генетическое происхождение тапиров

  • обеспечить защиту коридоров, по которым они перемещаются

Для этого нужны не только учёные и техника, но и политическая воля — защита редких видов невозможна без системной работы на уровне государства.

Уточнения

Джу́нгли — древесно-кустарниковые заросли в сочетании с высокими грубостебельными злаками. Под этим словом также понимаются непроходимые густые тропические или субтропические леса и кустарники, перевитые деревянистыми лианами, но в научных кругах такое понимание считается некорректным.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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