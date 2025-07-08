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Гигантская белая акула Контендер на пляжах Северной Каролины: что стоит знать

Появление акулы у пляжей встревожило отдыхающих — власти призвали к осторожности
2:43
Зоосфера

Сенсационное морское наблюдение встревожило жителей и гостей Северной Каролины: вблизи популярных пляжей замечена 14-футовая большая белая акула по кличке Контендер. Её вес — 1653 фунта, и это одна из самых крупных особей, когда-либо зафиксированных в Атлантике.

Акула
Фото: commons.wikimedia.org by Sharkcrew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Акула

Кто такая Контендер и почему она важна

Эта акула была впервые помечена специалистами из OCEARCH в январе недалеко от границы Джорджии и Флориды. После этого её местонахождение оставалось неизвестным — маячок передаёт сигнал лишь тогда, когда плавник акулы касается поверхности воды. Недавно Контендер вновь появилась у побережья — в районе Памлико-Саунд, где ежегодно отдыхают тысячи туристов.

Появление акулы в этом месте не случайно. Побережье Северной Каролины — важная точка на пути сезонной миграции белых акул. Здесь они кормятся перед продолжительным путешествием на север.

"Эта миграция необходима для выживания акул, поскольку позволяет им питаться и накапливать энергию для долгого пути", — объясняет главный научный сотрудник и ветеринар OCEARCH Харли Ньютон.

Что делает её появление таким особенным

Контендер не просто акула — это живая модель для изучения поведения морских хищников. Её перемещения фиксируются с помощью спутников, и каждый сигнал помогает учёным понять, как именно белые акулы используют побережье в своих маршрутах.

Пролив Памлико-Саунд и внешние отмели стали важной кормовой зоной. Эти места популярны у каякеров, сёрферов и семей с детьми, что делает ситуацию особенно актуальной летом 2025 года.

Безопасность превыше всего

Несмотря на то что встречи с акулами крайне редки, местные власти просят отдыхающих соблюдать осторожность:

  • не заплывать далеко,
  • не плавать в одиночку,
  • следить за предупреждениями спасателей.

Море — общее пространство, и важно учитывать интересы не только людей, но и его диких обитателей.

Почему это важно для науки и природы

Отслеживание Контендера — не просто вопрос безопасности. Это ценный источник данных для исследований. Изучая маршруты и пищевые привычки акул, учёные могут эффективнее разрабатывать меры по охране морских экосистем.

Белые акулы — ключевые хищники, регулирующие численность других морских видов, и защита их среды обитания напрямую влияет на здоровье океана.

Уточнения

Бе́лая аку́ла  или кархародо́н (лат. Carcharodon carcharias), — вид хрящевых рыб монотипического рода белых акул семейства сельдевых акул. В средствах массовой информации также известна как большая белая акула (англ. Great white shark). Является одной из крупнейших хищных рыб на Земле.

Се́верная Кароли́на (англ. North Carolina,) — штат на востоке США, один из так называемых Южно-Атлантических штатов. Столица — город Роли. Названа в честь английского короля Карла II. Официальное прозвище — "Штат дегтярников" (англ. Tarheel State).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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