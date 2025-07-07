Что общего между любимцем и умом: вот как коты и собаки лечат ваш мозг

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Зоосфера

Учёные выяснили, что наличие домашнего питомца стимулирует у хозяина части мозга, поддерживая их в стабильном рабочем состоянии. Это помогает мозгу не стареть.

Кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

Наличие собаки или кошки значительно снижает у человека шанс развития деменции.

Дело в том, что части мозга различаются в зависимости от животного. Так, у владельцев собак сохраняется более острая память, как кратковременная, так и долгосрочная. У владельцев кошек более медленно снижается беглость речи.

По мнению учёных, этот эффект наблюдается лишь у хозяев собак и кошек: наличие в доме в качестве домашних питомцев рыбок или птиц — не помогает бороться с деменцией.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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