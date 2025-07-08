Паразит вышел из тени: болезнь, которой вы можете заразиться от собственной кошки

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Пушистые переносчики: домашние кошки в Дузи заражены лямблиозом
1:32
Зоосфера

В муниципалитете Дузи зафиксированы случаи заболевания лямблиозом у нескольких домашних кошек. Об этом сообщила мэр города — Шарлин Клосс — в официальном обращении.

Кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

Лямблиоз может быть опасен и для человека

Случаи лямблиоза были диагностированы у кошек, принадлежащих к Дозинуа. Это заболевание вызывается паразитом Giardia и широко распространено среди домашних животных, особенно кошек. Однако важно помнить: передача возможна и человеку, особенно через контакт с заражёнными фекалиями или предметами, на которых они оказались.

Среди симптомов у людей — диарея, спазмы кишечника, вздутие живота и потеря веса. Правда, как подчёркивает мэрия, появление симптомов не гарантировано — у многих заболевание может протекать бессимптомно.

Что делать

В своём обращении Шарлин Клосс не только информирует о потенциальной угрозе, но и даёт конкретные рекомендации.

"В случае сомнений или появления симптомов я приглашаю вас связаться с вашим ветеринаром или лечащим врачом. В более общем плане, я напоминаю всем владельцам домашних животных, что идентификация и вакцинация являются обязательными", — рекомендует мэр.

Местные власти призывают владельцев кошек быть особенно внимательными, соблюдать правила гигиены при уборке за питомцами и как можно скорее консультироваться с ветеринаром при малейших подозрениях.

Уточнения

Дузи́ (фр. Douzy) — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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