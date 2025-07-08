Море больше не шутит: подводный гигант снова у побережья — и его видели на мелководье

Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Контендер — крупнейшая зарегистрированная белая акула в Атлантике — снова оказалась в центре внимания. Её присутствие у пляжей Северной Каролины стало напоминанием: океан — не только зона отдыха, но и дом для хищников. Масса хищника — около 450 кг, длина — 4,3 м. Это крупнейшая акула из всех зарегистрированных в Атлантике.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ акула в Красном море

Контендер вернулся: где и когда он появился

Акулу, оснащённую спутниковым маячком в январе неподалёку от Флориды и Джорджии, снова обнаружили в начале лета 2025 года в проливе Памлико-Саунд. Это популярное место для серфинга и семейного отдыха.

Почему это важно: отдых или риск

Побережье Северной Каролины — важный кормовой путь для миграции крупных акул. Появление Контендера перед стартом летнего сезона привлекло внимание туристов и властей.

Рекомендации для отдыхающих

Местные службы просят:

оставаться ближе к берегу

не плавать в одиночку

следить за уведомлениями безопасности

Риск встречи с акулой остаётся низким, но бдительность необходима.

Наука и сохранение вида

Данные со спутникового маячка помогают изучать миграцию, рацион и поведение большой белой акулы — это важно для охраны видов и экологии океана.

Уточнения

Аку́лы — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных.

