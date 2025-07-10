5 кошачьих привычек, которые бесят — но запрещать их нельзя

Названы пять привычек кошек, которые нельзя запрещать

2:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Любители кошек нередко сталкиваются с "неудобным" поведением своих питомцев: тут наполнитель разлетается по всей ванной, тут диван снова поцарапан, а вечером на колени взгромоздилось пушистое тепло — и хоть ты весь ужин на пол поставь. Желание навести порядок понятно, но важно помнить: кошка — не капризное существо, а инстинктивный хищник. И некоторые её действия, как бы они ни раздражали, запрещать просто нельзя — во избежание проблем с психикой и здоровьем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рыжая кошка

Разбираемся, какие привычки нельзя подавлять и как с ними жить в мире.

1. Раскидывание наполнителя из лотка

Кошка не мусорит, она маскирует следы — древний инстинкт, пришедший от диких предков. В её понимании, тщательно закапывая результат, она защищает себя от хищников.

Что делать:

Использовать лотки с высокими бортами

Подстелить рядом коврик для улавливания гранул

Держать под рукой совок и щётку — просто принять это как рутину

2. Царапанье мебели

Это не вредность, а физиологическая потребность. Заточка когтей помогает сбрасывать ороговевший слой, разминать мышцы и обозначать территорию.

Как решить проблему без конфликта:

Подобрать подходящую когтеточку (по текстуре и высоте)

Расположить её там, где кошка любит точить

Смазать валерьянкой или мятой для привлечения внимания

3. Лазание по полкам и шкафам

Высота — это безопасность. С верхних точек кошка обозревает территорию, чувствует контроль и спокойствие. Запреты на "прыгать наверх" могут привести к тревожности.

Что можно сделать:

Установить настенные кошачьи полки

Купить или собрать игровой комплекс с высотами

Не забывать о прочности и устойчивости конструкций

4. Питьё из крана

Текущая вода кажется кошке более чистой и безопасной, чем стоячая в миске — опять же, инстинкт. Запреты на такое поведение — не выход.

Чем заменить:

Приобрести фонтанчик для кошек

Чаще менять воду в миске

Использовать посуду без запахов — стекло, керамику или металл

5. Лежать на коленях

Если кошка выбрала колени — это высшая форма доверия. Она ищет тепло, безопасность и ваш запах. Грубо прогонять — значит разрушать связь.

Если неудобно:

Аккуратно переложите её рядом

Погладьте, поговорите спокойно

Не отталкивайте резко

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

