Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-премьер Азаров о цифрах с потолка: экономический мираж Украине обеспечен
Как убрать траву между плитками: агроном советует использовать селитру
Спор звёзд: почему Мамаева считает, что Волочковой нужна пластика лица
В Китае компания BYD запустила интеллектуальную парковку с уровнем автономности L4
Почувствуйте себя на 20 лет моложе: поза Королевский голубь предотвращает закрепощение мышц позвоночника
Пищевая плёнка и масло помогают сохранить качество заготовок
Врачи советуют отказаться от экрана во время еды для контроля веса и здоровья ЖКТ
Кулинары рекомендуют двойную обжарку и охлаждённый противень для хруста
Где находится переключатель детской блокировки дверей в автомобиле

На вид — деликатес, по факту — отрава: 5 рыб, которые могут отправить в реанимацию

Названы 5 самых ядовитых рыб в водоёмах России
3:36
Зоосфера

Пейзажи у нас завораживающие, воды — чистые (иногда), а рыба — не всегда безопасна. Да-да, даже в российских реках и озёрах водятся такие экземпляры, которые с виду — лакомство, а на деле — билет в реанимацию. И если о фугу слышали все, то о маринке или храмуле — единицы. А между тем и у нас хватает рыб, способных отравить всерьёз.

Атлантическая треска
Фото: commons.wikimedia.org by Wilhelm Thomas Fiege, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Атлантическая треска

Причём опасность может быть двух видов:

  • первичная — рыба сама вырабатывает яд в организме;

  • вторичная — рыба впитывает токсины из среды, например, из загрязнённого водоёма.

Сегодня — про первично-ядовитые виды, которые встречаются именно в российских водах.

Маринка: красивая, но с опасной икрой

Эту рыбу можно встретить в горных и мелководных реках. Внешне она не вызывает подозрений и даже пригодна в пищу. Но в период нереста становится носителем ядовитой икры, содержащей токсин ципринидин.

Парадокс в том, что на местных хищных рыб яд не действует, а вот млекопитающих и птиц — убивает. Для человека мясо безопасно, но только при полном удалении икры и тщательной чистке внутренностей.

Храмуля: "кусается" тоже во время нереста

Храмулю ловят в кавказских водоёмах. В обычное время — обычная рыба. Но в нерест она становится токсичной изнутри: опасна и икра, и молоки, и даже плёнки в брюшине.

Виноват всё тот же ципринидин — яд, стойкий к термообработке. Симптомы отравления напоминают действие яда фугу: тошнота, судороги, посинение кожи, проблемы с дыханием. Вес рыбы — до 2 кг, длина — до 50 см.

Усач: мясо может быть ядовито целиком

На Кавказе, в Краснодарском крае, в Чёрном и Балтийском морях — усач встречается везде. И чаще всего используется в кухне. Но у этой рыбы есть "второе лицо": во время нереста ядовито всё мясо, не только икра.

Единственный способ обезвредить усача — сложная термическая обработка, которую вряд ли сделает новичок. Яд усача опасен даже при незначительной дозе.

Белый амур: не трогай желчь — будет беда

Рыба из популярных и активно разводимых видов. Обитает в пресных водоёмах по всей стране. Но у амура есть одна особенность: его желчь крайне токсична. Попадание её в блюдо может вызвать серьёзное отравление.

Неподготовленным людям лучше не потрошить рыбу самостоятельно — высок риск ошибок. А вот для опытных кулинаров амур — деликатес и источник пользы.

Осман: в нерест — ходячий яд

Обитает на Алтае, в чистых горных реках, а также в Монголии и Киргизии. Рыба крупная — до метра длиной. Но именно осман — одна из самых ядовитых: во время нереста отравиться можно не только икрой, но и мясом.

Токсин не разрушается даже при варке или жарке. Поэтому в эти месяцы османа не едят вовсе — ни местные жители, ни животные. Икру в деревнях закапывают, чтобы не рисковать.

Запомните:

  • Внимательно относитесь к рыбе в период нереста.

  • Никогда не пробуйте икру незнакомых видов.

  • Если есть сомнения — лучше отпустить рыбу обратно.

  • Учитывайте регион ловли: в Балтийском море возможно заражение гаффской болезнью.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Домашние животные
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул Аудио 
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры
Домашние животные
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры Аудио 
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Садоводство, цветоводство
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц Аудио 
Популярное
Гигант из бездны: встреча, после которой учёные боятся возвращаться в океан

Учёные поймали гигантскую белую акулу в Атлантике. Что могут рассказать её размеры и путь о жизни этих таинственных хищников?

Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Данные садоводов: зола и вермикомпост продлевают плодоношение огурцов на месяц
Два стакана этого раствора — и огурцы продолжают плодоносить даже глубокой осенью
Скорая позади, а горит красный: как не нарушить ПДД и сохранить водительские права
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не тявкают и не воют: 5 пород для идеальной жизни в квартире
Секрет котлет, которые тают во рту: хозяйки всё портят, когда убирают этот один простой ингредиент
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Одно движение — и ехать станет легче: как правильно настроить сиденье
Последние материалы
Как убрать траву между плитками: агроном советует использовать селитру
Спор звёзд: почему Мамаева считает, что Волочковой нужна пластика лица
В Китае компания BYD запустила интеллектуальную парковку с уровнем автономности L4
Почувствуйте себя на 20 лет моложе: поза Королевский голубь предотвращает закрепощение мышц позвоночника
Пищевая плёнка и масло помогают сохранить качество заготовок
Врачи советуют отказаться от экрана во время еды для контроля веса и здоровья ЖКТ
Кулинары рекомендуют двойную обжарку и охлаждённый противень для хруста
Где находится переключатель детской блокировки дверей в автомобиле
Ученые прогнозируют исчезновение крупных млекопитающих в ближайшие 200 лет
Цена яиц ниже себестоимости: депутаты требуют объяснений — как это возможно?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.