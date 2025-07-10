На вид — деликатес, по факту — отрава: 5 рыб, которые могут отправить в реанимацию

Названы 5 самых ядовитых рыб в водоёмах России

3:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пейзажи у нас завораживающие, воды — чистые (иногда), а рыба — не всегда безопасна. Да-да, даже в российских реках и озёрах водятся такие экземпляры, которые с виду — лакомство, а на деле — билет в реанимацию. И если о фугу слышали все, то о маринке или храмуле — единицы. А между тем и у нас хватает рыб, способных отравить всерьёз.

Фото: commons.wikimedia.org by Wilhelm Thomas Fiege, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Атлантическая треска

Причём опасность может быть двух видов:

первичная — рыба сама вырабатывает яд в организме;

вторичная — рыба впитывает токсины из среды, например, из загрязнённого водоёма.

Сегодня — про первично-ядовитые виды, которые встречаются именно в российских водах.

Маринка: красивая, но с опасной икрой

Эту рыбу можно встретить в горных и мелководных реках. Внешне она не вызывает подозрений и даже пригодна в пищу. Но в период нереста становится носителем ядовитой икры, содержащей токсин ципринидин.

Парадокс в том, что на местных хищных рыб яд не действует, а вот млекопитающих и птиц — убивает. Для человека мясо безопасно, но только при полном удалении икры и тщательной чистке внутренностей.

Храмуля: "кусается" тоже во время нереста

Храмулю ловят в кавказских водоёмах. В обычное время — обычная рыба. Но в нерест она становится токсичной изнутри: опасна и икра, и молоки, и даже плёнки в брюшине.

Виноват всё тот же ципринидин — яд, стойкий к термообработке. Симптомы отравления напоминают действие яда фугу: тошнота, судороги, посинение кожи, проблемы с дыханием. Вес рыбы — до 2 кг, длина — до 50 см.

Усач: мясо может быть ядовито целиком

На Кавказе, в Краснодарском крае, в Чёрном и Балтийском морях — усач встречается везде. И чаще всего используется в кухне. Но у этой рыбы есть "второе лицо": во время нереста ядовито всё мясо, не только икра.

Единственный способ обезвредить усача — сложная термическая обработка, которую вряд ли сделает новичок. Яд усача опасен даже при незначительной дозе.

Белый амур: не трогай желчь — будет беда

Рыба из популярных и активно разводимых видов. Обитает в пресных водоёмах по всей стране. Но у амура есть одна особенность: его желчь крайне токсична. Попадание её в блюдо может вызвать серьёзное отравление.

Неподготовленным людям лучше не потрошить рыбу самостоятельно — высок риск ошибок. А вот для опытных кулинаров амур — деликатес и источник пользы.

Осман: в нерест — ходячий яд

Обитает на Алтае, в чистых горных реках, а также в Монголии и Киргизии. Рыба крупная — до метра длиной. Но именно осман — одна из самых ядовитых: во время нереста отравиться можно не только икрой, но и мясом.

Токсин не разрушается даже при варке или жарке. Поэтому в эти месяцы османа не едят вовсе — ни местные жители, ни животные. Икру в деревнях закапывают, чтобы не рисковать.

Запомните:

Внимательно относитесь к рыбе в период нереста.

Никогда не пробуйте икру незнакомых видов.

Если есть сомнения — лучше отпустить рыбу обратно.

Учитывайте регион ловли: в Балтийском море возможно заражение гаффской болезнью.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

