Летят, жужжат, жалят: вот какие насекомые опаснее, чем кажутся

Лето — это не только ягоды, шашлыки и дача. Это ещё и сезон, когда всё живое ползает, жужжит, жалит и, увы, иногда — всерьёз. В мире насекомых встречаются экземпляры, от которых лучше держаться подальше. Некоторые просто вызывают зуд и раздражение, другие же могут доставить серьёзные проблемы вплоть до отёка Квинке. Рассказываем, кто из российских шестиногих таит в себе яд и как с ними правильно "не познакомиться".
Опасность: минимальная
На первый взгляд — почти божья коровка, только длиннее. Но при стрессовой ситуации жук выпускает гемолимфу, в которой содержится кантаридин — вещество, вызывающее ожоги кожи, зуд и волдыри. Если жука случайно съесть, можно схлопотать серьёзную интоксикацию. Лучшее решение — не трогать ярких жуков с продолговатым телом вообще.
Опасность: низкая
Эти милые клопики — хищники. И пусть человеческая плоть им не по зубам, укусы их не хуже пчелиных - болезненные, с зудом и раздражением. Правда, попасть под атаку случайно почти нереально: надо поймать водомерку за лапку. А это ещё надо умудриться.
Опасность: низкая
Да, бывают ядовитые муравьи, и мирмицины — одни из них. У них есть жало, через которое впрыскивается муравьиная кислота. В обычных условиях эти малыши неагрессивны, но если влезть в их муравейник — локальной боли и жжения не избежать.
Опасность: от низкой до средней
Пухленькие трудяги редко нападают, но если уж ужалят — мало не покажется. В их яде содержится мелиттин — вещество, разрушающее клетки. Для человека с аллергией последствия могут быть серьёзными. Безопасное поведение — не трогать и не шуметь возле гнезда.
Опасность: средняя
Обычно не нападают без причины, но если защита улья включается, жалят быстро и насмерть (для себя). Их жало остаётся в коже, продолжая впрыскивать яд. У аллергиков возможна тяжёлая реакция. Не подходить к ульям, не пользоваться духами с цветочным ароматом — хорошее начало.
Опасность: высокая
Это клопы, но не те, что в диване. Эти — хищники, живущие в водоёмах. Укус — болезненный и неожиданно сильный. Часто прячутся среди прибрежной растительности, так что перед купанием лучше осмотреть место. А если видите мутную воду и заросли — ищите другое озеро.
Опасность: высокая
Осы — настоящие гопники мира насекомых: бесцеремонные, злые и уверенные в своей безнаказанности. Могут ужалить даже за бутерброд. Яд более агрессивен, чем у пчёл, и вызывает тяжёлую аллергию у чувствительных людей. Гнёзда на участке — удалять незамедлительно и лучше — не самостоятельно.
Опасность: очень высокая
Шершни — гигантские версии ос. Нападают редко, но уж если жалят — урон колоссальный. Размер — до 3,5 см, сила укуса — запоминающаяся. Избавляться от гнезда следует с максимальной осторожностью, лучше с привлечением специалистов.
Опасность: максимальная
Жители Дальнего Востока с этим монстром знакомы. Он дорастает до 5 см и может уничтожить пчелиный улей за пару часов. Его яд в состоянии убить взрослого человека. К счастью, он пока не особо интересуется людьми, но с потеплением границы его обитания расширяются.
Большинство насекомых не агрессивны, если их не трогать.
Реальная угроза — аллергические реакции, а не яд сам по себе.
При обнаружении гнезда (ос, шершней) — не геройствовать.
Насеко́мые (лат. Insécta) — класс беспозвоночных членистоногих животных.
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