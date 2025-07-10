Летят, жужжат, жалят: вот какие насекомые опаснее, чем кажутся

Эксперты перечислили 9 наиболее ядовитых насекомых России

4:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Лето — это не только ягоды, шашлыки и дача. Это ещё и сезон, когда всё живое ползает, жужжит, жалит и, увы, иногда — всерьёз. В мире насекомых встречаются экземпляры, от которых лучше держаться подальше. Некоторые просто вызывают зуд и раздражение, другие же могут доставить серьёзные проблемы вплоть до отёка Квинке. Рассказываем, кто из российских шестиногих таит в себе яд и как с ними правильно "не познакомиться".

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Оса

1. Жуки-нарывники

Опасность: минимальная

На первый взгляд — почти божья коровка, только длиннее. Но при стрессовой ситуации жук выпускает гемолимфу, в которой содержится кантаридин — вещество, вызывающее ожоги кожи, зуд и волдыри. Если жука случайно съесть, можно схлопотать серьёзную интоксикацию. Лучшее решение — не трогать ярких жуков с продолговатым телом вообще.

2. Водомерки

Опасность: низкая

Эти милые клопики — хищники. И пусть человеческая плоть им не по зубам, укусы их не хуже пчелиных - болезненные, с зудом и раздражением. Правда, попасть под атаку случайно почти нереально: надо поймать водомерку за лапку. А это ещё надо умудриться.

3. Муравьи-мирмицины

Опасность: низкая

Да, бывают ядовитые муравьи, и мирмицины — одни из них. У них есть жало, через которое впрыскивается муравьиная кислота. В обычных условиях эти малыши неагрессивны, но если влезть в их муравейник — локальной боли и жжения не избежать.

4. Шмели

Опасность: от низкой до средней

Пухленькие трудяги редко нападают, но если уж ужалят — мало не покажется. В их яде содержится мелиттин — вещество, разрушающее клетки. Для человека с аллергией последствия могут быть серьёзными. Безопасное поведение — не трогать и не шуметь возле гнезда.

5. Пчёлы

Опасность: средняя

Обычно не нападают без причины, но если защита улья включается, жалят быстро и насмерть (для себя). Их жало остаётся в коже, продолжая впрыскивать яд. У аллергиков возможна тяжёлая реакция. Не подходить к ульям, не пользоваться духами с цветочным ароматом — хорошее начало.

6. Водяные осы и водные скорпионы

Опасность: высокая

Это клопы, но не те, что в диване. Эти — хищники, живущие в водоёмах. Укус — болезненный и неожиданно сильный. Часто прячутся среди прибрежной растительности, так что перед купанием лучше осмотреть место. А если видите мутную воду и заросли — ищите другое озеро.

7. Осы

Опасность: высокая

Осы — настоящие гопники мира насекомых: бесцеремонные, злые и уверенные в своей безнаказанности. Могут ужалить даже за бутерброд. Яд более агрессивен, чем у пчёл, и вызывает тяжёлую аллергию у чувствительных людей. Гнёзда на участке — удалять незамедлительно и лучше — не самостоятельно.

8. Шершни

Опасность: очень высокая

Шершни — гигантские версии ос. Нападают редко, но уж если жалят — урон колоссальный. Размер — до 3,5 см, сила укуса — запоминающаяся. Избавляться от гнезда следует с максимальной осторожностью, лучше с привлечением специалистов.

9. Азиатский шершень

Опасность: максимальная

Жители Дальнего Востока с этим монстром знакомы. Он дорастает до 5 см и может уничтожить пчелиный улей за пару часов. Его яд в состоянии убить взрослого человека. К счастью, он пока не особо интересуется людьми, но с потеплением границы его обитания расширяются.

Главное, что нужно знать

Большинство насекомых не агрессивны, если их не трогать.

Реальная угроза — аллергические реакции, а не яд сам по себе.

При обнаружении гнезда (ос, шершней) — не геройствовать.

Уточнения

Насеко́мые (лат. Insécta) — класс беспозвоночных членистоногих животных.

