Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются

Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул

2:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Акулы — частые гости практически всех океанов и морей. Средиземное море, например, буквально "бурлит" их многообразием. Однако стоит взглянуть восточнее — и в Чёрном море хищников как ветром сдуло. Почему акулы не заплывают туда, хотя путь через Босфор — почти прямой? Причины есть, и они куда весомее, чем может показаться на первый взгляд.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Акула

1. Босфор — барьер из стали и шума

Хотя на карте пролив Босфор выглядит как удобный переход между морями, для акул он представляет собой настоящее испытание. Всё дело в высокой концентрации судов. Акулы — хоть и хищники, но весьма осторожны. Огромное количество кораблей, вибрации, шум и загрязнение отпугивают их.

2. Недостаток корма

Да, Белые акулы любят прохладную воду. Но им нужно не просто прохладно, а сытно. Чёрное море не может предложить хищникам нужное количество рыбы — особенно крупной, жирной и в большом объёме. Для акул это значит одно: сюда плыть не имеет смысла.

3. Слишком пресная вода

Чёрное море славится низкой солёностью. Причина — огромное количество пресной воды, поступающей из рек. Такая среда не слишком комфортна для акул: в ней нарушается их способность ориентироваться, охотиться и чувствовать себя уверенно. Уровень солёности здесь ниже, чем требуется большинству морских хищников.

4. Глубинная зона без жизни

Начиная с глубины 90-100 метров, в Чёрном море царит сероводород. Это ядовитое вещество делает глубоководные слои абсолютно непригодными для жизни. Для акул, которые часто ныряют глубже, это серьёзный стоп-сигнал: слишком рискованно.

5. Да, акулы есть — но не те

Нельзя сказать, что акул в Чёрном море нет совсем. В нём обитают небольшие виды: катраны и кошачьи акулы. Но они не представляют опасности для человека и не похожи на привычных "звёзд" фильмов ужасов. Это скорее донные, медлительные представители семейства акул, чем настоящие хищники.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

