Не прикасайтесь к морской звезде: 5 причин, почему вы не должны её трогать

Почему не стоит трогать морских звезд: 5 причин, которые стоит знать

4:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С приближением летнего сезона многие отправляются исследовать подводный мир — с масками и трубками, наслаждаясь красотами морского дна. Одним из таких удивительных созданий, которое привлекает внимание дайверов и отдыхающих, является морская звезда. С её уникальной формой и яркой внешностью она привлекает внимание, но при этом остаётся одной из самых уязвимых обитателей морских глубин. Как бы не хотелось сделать красивое фото с этим морским существом, важно помнить, что взаимодействие с морскими звездами может нанести им непоправимый вред.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Морская звезда и дайвер

Что нужно знать о морских звездах

Прежде чем узнать, почему не стоит их трогать, давайте немного ближе познакомимся с этими удивительными существами:

Научное название : Luidia Ciliaris. В мире насчитывается около 1900 видов морских звезд, большинство из которых обитают в Индийском и Тихом океанах.

: Luidia Ciliaris. В мире насчитывается около 1900 видов морских звезд, большинство из которых обитают в Индийском и Тихом океанах. Класс : морская звезда — это беспозвоночное животное, которое относится к семейству иглокожих.

: морская звезда — это беспозвоночное животное, которое относится к семейству иглокожих. Рацион : морская звезда питается моллюсками, устрицами, мидиями, мелкой рыбой и морскими губками. Интересно, что она может прожить несколько дней без пищи, получая питательные вещества прямо из воды.

: морская звезда питается моллюсками, устрицами, мидиями, мелкой рыбой и морскими губками. Интересно, что она может прожить несколько дней без пищи, получая питательные вещества прямо из воды. Особенности : у морской звезды нет сердца, крови, и пола. Она имеет два желудка и способна к невероятной регенерации: потеряв одну из своих конечностей, она быстро восстанавливает её.

: у морской звезды нет сердца, крови, и пола. Она имеет два желудка и способна к невероятной регенерации: потеряв одну из своих конечностей, она быстро восстанавливает её. Глаза и лучи : у морской звезды есть 5 глаз, расположенных на конце каждого луча, а некоторые виды имеют даже больше пяти лучей.

: у морской звезды есть 5 глаз, расположенных на конце каждого луча, а некоторые виды имеют даже больше пяти лучей. Защита: хотя морская звезда не имеет яда и зубов, она может вступить в контакт с токсичными веществами, так как живёт среди других морских существ, у которых есть ядовитые вещества.

Почему нельзя трогать морских звезд

Есть несколько важных причин, почему нельзя перемещать морских звезд с их мест обитания:

Живут только под водой

Морские звезды — это морские существа, и их жизнь зависит от воды. На суше они не могут дышать и погибают за считанные минуты. Так что даже если вы случайно вынули их из воды, это может привести к их гибели.

Стресс и травмы

Морская звезда переживает большой стресс при перемещении. Их тело очень чувствительно, и прикосновение может нарушить их естественные процессы дыхания и питания, что приведет к гибели.

Передача бактерий и химических веществ

Прикасаясь к морской звезде, мы можем передать ей бактерии или химические вещества, такие как кремы для загара, которые опасны для её здоровья и могут вызвать смерть.

Повреждение ходильных ног

Когда морская звезда крепко держится за камень или дно, и вы пытаетесь её оторвать, можете повредить её "ходильные ноги". Эти ноги не только помогают ей передвигаться, но и зацепляться за различные поверхности, что важно для её выживания.

Невозможность адаптации к новым условиям

Морская звезда адаптирована к конкретным условиям в определённой части моря. Перемещение её в другое место нарушает эти условия, что делает её более уязвимой и слабо защищённой.

Как наслаждаться морскими звездами, не нанося им вреда

Просто наблюдайте : лучший способ взаимодействовать с морской звездой — это просто наблюдать за её жизнью, не трогая её.

: лучший способ взаимодействовать с морской звездой — это просто наблюдать за её жизнью, не трогая её. Фотографирование : если вы хотите запечатлеть это удивительное существо, лучше использовать подводную камеру. Фотографируйте её, не нарушая её местообитания.

: если вы хотите запечатлеть это удивительное существо, лучше использовать подводную камеру. Фотографируйте её, не нарушая её местообитания. Образование и уважение: важно помнить, что морская звезда — это живое существо, и её нужно уважать, как любое другое животное. Чем больше мы знаем о морских обитателях, тем больше усилий приложим для их защиты.

Морские звезды — это удивительные создания, которые играют важную роль в экосистемах морского дна. Чтобы они продолжали существовать, нам необходимо бережно относиться к природе, избегая вмешательства в их жизнь. Даже маленькие шаги, такие как отказ от перемещения морских звезд, помогут сохранить наши моря и океаны чистыми и безопасными для всех существ, которые в них живут.

Уточнения

Морски́е звёзды (лат. Asteroidea — от греч. ἀστήρ «звезда») — класс беспозвоночных типа иглокожих. Известно примерно 1600 современных видов (в России — 150).

