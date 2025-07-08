Летний зной и ваш питомец: 5 секретов, как избежать перегрева на прогулке

Лето — это время яркого солнца и жарких дней, но для наших четвероногих друзей высокая температура может стать настоящим испытанием. Собаки переносят жару гораздо хуже людей, ведь они не потеют, а регулируют температуру тела с помощью дыхания и подушечек лап. Если вы хотите, чтобы прогулки летом приносили радость, а не опасность, следуйте этим простым советам, чтобы защитить своего питомца от перегрева и дискомфорта.
Жара диктует новые правила для прогулок. Особенно важно следить за временем, когда вы выходите на улицу с собакой.
Если не можете избежать выхода в жару, ограничьтесь короткими прогулками в тени.
Животные не могут сказать, что им плохо, но есть несколько признаков, по которым можно понять, что питомец перегревается:
Если вы заметили такие признаки, немедленно перенесите собаку в прохладное место, предложите ей воду и смочите лапы и живот теплой, но не холодной водой. В случае тяжелых симптомов срочно обратитесь к ветеринару.
Не забудьте взять с собой несколько вещей, которые помогут собачке пережить жару:
Если у вас намордник на собаке, убедитесь, что он не закрывает нос и рот, чтобы питомец мог дышать и охлаждаться. В закрытых намордниках риск перегрева значительно увеличивается.
Проверяйте, по какой поверхности гуляет ваш питомец. Асфальт и плитка нагреваются до очень высокой температуры, что может вызвать ожоги лап. Если вы не можете избежать таких поверхностей, подумайте о защитной обуви для собак.
Стрижка летом — еще один вопрос, который вызывает много споров. Не стоит полностью сбивать шерсть с собаки, так как она выполняет функцию терморегулятора и защищает кожу от солнечных ожогов. Лучше всего сделать легкий груминг: проредить густую шерсть, не обнажая кожу.
Купание — отличный способ охладить собаку, но есть несколько правил, которые нужно соблюдать:
Жаркое лето — это не повод отказываться от прогулок с питомцем, главное — правильно подготовиться. Внимание к времени прогулки, защита лап, правильное охлаждение и регулярное питье помогут вашему четвероногому другу спокойно перенести летнюю жару. Следуя этим простым рекомендациям, вы сделаете лето комфортным и безопасным для своего питомца.
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