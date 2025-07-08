Летний зной и ваш питомец: 5 секретов, как избежать перегрева на прогулке

Гуляем с собакой в жару: 5 советов, которые спасут от перегрева

4:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Лето — это время яркого солнца и жарких дней, но для наших четвероногих друзей высокая температура может стать настоящим испытанием. Собаки переносят жару гораздо хуже людей, ведь они не потеют, а регулируют температуру тела с помощью дыхания и подушечек лап. Если вы хотите, чтобы прогулки летом приносили радость, а не опасность, следуйте этим простым советам, чтобы защитить своего питомца от перегрева и дискомфорта.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Собака

Выходить на прогулку — только в правильное время

Жара диктует новые правила для прогулок. Особенно важно следить за временем, когда вы выходите на улицу с собакой.

Оптимальное время для прогулок: раннее утро и поздний вечер. Прогулки стоит начинать не позже 8:00, а завершать — не раньше 20:00. В этот период температура на улице значительно ниже, и риск перегрева для питомца минимален.

раннее утро и поздний вечер. Прогулки стоит начинать не позже 8:00, а завершать — не раньше 20:00. В этот период температура на улице значительно ниже, и риск перегрева для питомца минимален. Остальное время суток: избегайте длительных прогулок с собакой. Особенно с 11:00 до 17:00, когда асфальт раскаляется, а воздух становится слишком горячим и душным.

Если не можете избежать выхода в жару, ограничьтесь короткими прогулками в тени.

Как понять, что собаке жарко

Животные не могут сказать, что им плохо, но есть несколько признаков, по которым можно понять, что питомец перегревается:

Учащенное дыхание и сильное слюнотечение.

Вялость и шаткая походка.

Потемнение языка и его изменение цвета.

Питомец может начать избегать активности, что также является сигналом перегрева.

Если вы заметили такие признаки, немедленно перенесите собаку в прохладное место, предложите ей воду и смочите лапы и живот теплой, но не холодной водой. В случае тяжелых симптомов срочно обратитесь к ветеринару.

Обязательные предметы для летней прогулки

Не забудьте взять с собой несколько вещей, которые помогут собачке пережить жару:

Питьевая вода и дорожная поилка: даже на коротких прогулках питомцу нужно пить регулярно, особенно если он активно бегает или гуляет.

даже на коротких прогулках питомцу нужно пить регулярно, особенно если он активно бегает или гуляет. Охлаждающая попона: это специальное средство, которое работает по принципу испарения. Просто намочите попону водой, и она будет охлаждать питомца во время прогулки.

это специальное средство, которое работает по принципу испарения. Просто намочите попону водой, и она будет охлаждать питомца во время прогулки. Охлаждающие игрушки: такие игрушки, выполненные из термопластичной резины, можно наполнить водой и заморозить. Во время прогулки это не только развлечение для собаки, но и способ охлаждения её ротовой полости.

такие игрушки, выполненные из термопластичной резины, можно наполнить водой и заморозить. Во время прогулки это не только развлечение для собаки, но и способ охлаждения её ротовой полости. Охлаждающий коврик: если вы планируете отдых на природе или в парке, такой коврик станет отличным решением. Он комфортен для отдыха питомца, особенно если ему захочется прилечь на жаре.

Если у вас намордник на собаке, убедитесь, что он не закрывает нос и рот, чтобы питомец мог дышать и охлаждаться. В закрытых намордниках риск перегрева значительно увеличивается.

Как защитить лапы и шерсть собаки от жары

Проверяйте, по какой поверхности гуляет ваш питомец. Асфальт и плитка нагреваются до очень высокой температуры, что может вызвать ожоги лап. Если вы не можете избежать таких поверхностей, подумайте о защитной обуви для собак.

Стрижка летом — еще один вопрос, который вызывает много споров. Не стоит полностью сбивать шерсть с собаки, так как она выполняет функцию терморегулятора и защищает кожу от солнечных ожогов. Лучше всего сделать легкий груминг: проредить густую шерсть, не обнажая кожу.

Вода и купание: как избежать проблем

Купание — отличный способ охладить собаку, но есть несколько правил, которые нужно соблюдать:

Не пускайте питомца пить воду из открытых водоемов . Это может привести к заражению инфекциями или паразитами.

. Это может привести к заражению инфекциями или паразитами. После купания промойте шерсть пресной водой и тщательно высушите её, особенно если у собаки густой подшерсток, где может развиться грибок.

её, особенно если у собаки густой подшерсток, где может развиться грибок. Не разрешайте питомцу отдыхать на сквозняке после купания, чтобы избежать простуды.

Жаркое лето — это не повод отказываться от прогулок с питомцем, главное — правильно подготовиться. Внимание к времени прогулки, защита лап, правильное охлаждение и регулярное питье помогут вашему четвероногому другу спокойно перенести летнюю жару. Следуя этим простым рекомендациям, вы сделаете лето комфортным и безопасным для своего питомца.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

